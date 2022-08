Prefeitura lança edital para empresas interessadas em participar do Empreenda Caraguatatuba 2022

O 4º Empreenda Caraguatatuba, maior evento de empreendedorismo do Litoral Norte, já tem data marcada. Será de 26 a 29 de outubro, na Praça da Cultura, das 14h às 21h. Empresários e comerciantes que queiram divulgar seu negócio têm até o dia 5 de setembro para apresentar as propostas.

O chamamento público nº 07/2022, com as informações completas já está disponível no edital, clicando aqui e disponibiliza a participação de 100 estandes para exposição das empresas, no tamanho 3m x 3m.

O prefeito Aguilar Junior destaca a importância do evento. “Nesses três anos, o Empreenda recebeu aproximadamente 40 mil visitantes. A Prefeitura cria mecanismos para impulsionar o comércio local e cabe ao empresário aproveitar as oportunidades e investir na sua empresa”.

Os candidatos devem protocolar os envelopes endereçados à Comissão de Licitação, no Setor de Licitações do Departamento de Material e Patrimônio da Secretaria Municipal de Administração, na Avenida Siqueira Campos, 44 – Centro.

O resultado da seleção será divulgado no site da Prefeitura de Caraguatatuba. As empresas selecionadas deverão contribuir com a ação social promovida pela Prefeitura, através do Fundo Social de Solidariedade, com a doação de R$ 1 mil por estande, depositado na conta disponível no chamamento.

As propostas devem ser entregues até às 9h30 do dia 5 de setembro, e no mesmo dia, às 10h, elas serão abertas em ato público pela Comissão Permanente de Licitação na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Administração.

A programação completa será divulgada posteriormente. Mais informações no telefone: 12 3897-8176 – Licitação e de Compras.