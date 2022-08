4º Caraguá Extreme Fest Rock agita a cidade no próximo domingo e reúne quatro bandas

A Praça de Eventos do Porto Novo será palco da 4ª edição do ‘Caraguá Extreme Fest Rock’, que ocorre no próximo domingo (28), a partir das 16h. Com entrada gratuita, a atração é realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e reunirá quatro bandas de metal, entre grupos locais e convidados.

O festival volta a agitar o calendário de eventos da cidade após dois anos de pausa devido à pandemia da Covid-19. Estão escaladas para se apresentar as bandas de Caraguatatuba Scars from the Last Fight e Hellnorth. A programação traz ainda o som da Ancestral Maledition, de Tremembé (SP), e a atração internacional Atavi, da Colômbia.

A secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, lembra a relevância do festival. “Esse é um espaço importante para as bandas da cidade mostrarem seu trabalho, além de valorizar a arte como fonte de cultura e lazer, destacando um gênero musical diferente dos que atendemos normalmente em nossos eventos, proporcionando assim a pluralidade e a oportunidade para todos”, ressalta.

O Caraguá Extreme Fest Rock teve início em 2017, tendo como proposta principal a valorização da diversidade musical e a promoção da cultura no município. Desde então, se tornou um dos principais festivais de rock do Litoral Norte, promovendo não apenas artistas locais, como também bandas da região e, desta vez, trazendo atração estrangeira.

Programação

16h – Scars From The Last Fight (Metal)

17h30 – Hellnorth (Death Metal)

19h – Ancestral Malediction (Brutal Death Metal)

20h30 – Atavi (Death Metal)

Serviço

4º Caraguá Extreme Fest Rock

Data: 28 de agosto (domingo)

Local: Praça de Eventos do Porto Novo

Horário: das 16h às 22h30

Entrada: gratuita