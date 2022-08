Feira Gastronômica entre os dias 26 a 28 de agosto em Ubatuba

A Feira Gastronômica este ano vem com um novo formato e local. A Praça da Baleia, no Itaguá, receberá uma estrutura de cozinha com duas estações, onde será realizado o concurso Chef da Praia, que serão 24 cozinheiros amadores que produzirão pratos em uma disputa eliminatória entre sexta-feira (26) e sábado (27), e no domingo (28) acontecerá a final entre oito cozinheiros, e serão escolhidos os dois melhores “Chef’s da Praia”. A programação integra o 13º Festival Gastronômico de Ubatuba, que acontece de 19 de agosto, e segue até dia 18 de setembro, nas melhores casas gastronômicas da cidade.

A Feira contará também com duas aulas shows por dia, que serão com os chefes renomados que avaliarão o concurso e darão uma aula com explicações sobre o prato e um show de culinária, tudo isso com muita música boa ao vivo. Essa parte do evento visa chamar a atenção da população para participar do 13º Festival Gastronômico nos estabelecimentos que estão concorrendo.

Já para o 13º Festival Gastronômico cada local incluirá em seu cardápio promoções e receitas que vão dos ingredientes tradicionalmente locais, como os pescados e frutos do mar, até a cozinha internacional ou Oriental. O evento registra um recorde de inscritos, com 70 estabelecimentos participantes e cerca de 90 pratos.

Os jurados visitarão todos os estabelecimentos da categoria e acompanharão a elaboração da receita. As ações e promoções ocorrerão em todos os estabelecimentos participantes, que concorrem em 10 categorias distintas no Concurso de Receitas.

As receitas são organizadas por categoria, sendo elas: Caiçara/Caiçara Contemporânea, Cozinha Internacional, Cozinha Oriental, Petiscos de Praia, Hambúrguer, Pizzas, Massas, Pães, Comida de Boteco e Sobremesas.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Ubatuba, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR).

Confira os estabelecimentos participantes no Instagram do Evento.