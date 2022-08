Nadador sebastianense conquista ouro na 3ª Etapa do Aloha Spirit em Saquarema

O atleta sebastianense Giulianno Lúcio dos Santos participou da 3º Etapa do Aloha Spirit, realizada no último sábado (20), na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde disputou de quatro provas de natação em águas abertas, conquistando pódio em todas elas. Na categoria Master (45 a 49 anos), a classificação do atleta foi 1º lugar na prova de 5k, 2º lugar na prova de 1.5k, 3º lugar na prova de 2.5k e 2º lugar na prova de 500m.

O nadador faz parte da Equipe Cardume, apoiada pela Secretaria de Esportes de São Sebastião. A equipe treina diariamente no Balneário dos Trabalhadores e para aprender a natação em águas abertas, é necessário fazer inscrição na Secretaria de Esportes. As aulas acontecem às terças e quintas, às 7h30, no Balneário do Trabalhadores e são ministradas pelo professor Ari Lobo.