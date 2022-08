Caraguatatuba: 12º Multiação leva mais de 50 serviços ao Massaguaçu neste sábado (27)

Sábado (27) é dia da população aproveitar e buscar os serviços da Prefeitura de Caraguatatuba durante o 12º Multiação. A ação será realizada das 9h às 13h, na EMEF Profª Antônia Antunes Arouca, no bairro Massaguaçu.

São mais de 50 serviços das mais diversas secretarias municipais, além do gabinete itinerante com a presença do prefeito Aguilar Junior e dos secretários municipais para atendimento aos munícipes.

O prefeito Aguilar Junior destaca que o Multiação é a Prefeitura mais próxima da comunidade. “Aproveitem esta oportunidade para levar sugestões e resolver diversos serviços de forma rápida em um único local. Participem!”, disse.

No local será possível atualizar o Cadastro Único; se vacinar contra Covid-19, Gripe e atualizar carteira vacinal de pessoas até 15 anos; atendimento a empresários; empregabilidade para pessoas com deficiência; emissão da Carteira de Trabalho Digital; protocolos em geral; inscrições para atividades esportivas e culturais e muito mais.

Confira a lista completa dos serviços ofertados:

– Gabinete do Prefeito

PAT (emissão de Carteira de Trabalho Digital, encaminhamento para vagas de emprego, orientação e confecção de currículos)

Banco do Povo (orientações sobre acesso à linha de crédito para microempreendedores individuais)

Sebrae (consultorias, direcionamento para cursos, abertura e fechamento de MEI, emissão, atualização cadastral e parcelamento de débitos DAS)

– Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso

Gratuidade de transporte; empregabilidade PcD e idosos; calçada acessível

– Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

Cadastro Único; serviços CRAS; atendimento à mulher vítima de violência; erradicação do trabalho infantil

– Secretaria de Mobilidade e Proteção ao Cidadão

Motorista de aplicativos; sinalização viária; recursos de multas; educação de trânsito

– Defesa Civil

Orientações sobre áreas de risco

– Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

Adote o Verde; Supressão de Árvore; Licenciamento Ambiental; Doação de mudas; Autorização para limpeza de terreno e aterro de pequeno porte; estudo de viabilidade ambiental e educação ambiental; recolha de eletroeletrônicos

– Secretaria de Habitação

Programas habitacionais; Regularização Fundiária; Consulta de Núcleos

– Secretaria da Fazenda

Abertura de protocolo eletrônico; ISSQN; Ambulante; Parcelamento de Dívidas; Alterações Cadastrais; ITBI; IPTU; CIP; Isenção de Tributos

– Secretaria de Assuntos Jurídicos

Procon (abertura de reclamação e desbloqueio nota fiscal paulista);

OAB (consultas jurídicas)

– Secretaria de Urbanismo

Obras particulares; Placas de Rua; Planta Popular; Aprovação de plantas em geral; Guias de Emplacamento

– Secretaria de Serviços Públicos

Consulta 156 e orientações gerais

– Secretaria de Turismo

Preenchimento do censo dos artesãos, músicos locais e produtores rurais e do CADASTUR

– Secretaria de Educação

Matrículas, transferências e dúvidas sobre o funcionamento das escolas; Primeiríssima Infância; Dúvidas sobre organização curricular; Educação Inclusiva; Alimentação Escolar

– Secretaria de Esportes e Recreação

Inscrições para modalidades esportivas e dúvidas diversas

– Secretaria de Obras Públicas

Calçamento, pavimentação e dúvidas diversas

– Secretaria de Saúde

Vacinação Covid-19; orientações e teste rápido para infecções sexualmente transmissíveis; verificação de glicemia capilar (diabetes); aferição de pressão; orientações sobre a importância da amamentação; campanha de coleta de frascos de vidro para doadoras de leite humano; agendamento de mamografia; informações sobre trabalho do Centro de Controle de Zoonoses; escovação para crianças, informações sobre câncer bucal e cuidados dentários.

– Fundacc

Inscrições para oficinas culturais

– Associação Comercial e Empresarial

Consultas e orientações; faculdade do comércio; banco de currículos

– Caraguá Luz

Iluminação pública – manutenção e novos postes

– Sabesp

Informações diversas; emissão de segunda via da conta; consulta de débitos e cadastramento de vistorias

– EDP

Atendimento sobre fornecimento; esclarecimento sobre consumo; cadastro fatura digital

Serviço

12º Multiação

Dia 27 de agosto (sábado), das 9h às 13h

Local: EMEF Profª Antônia Antunes Arouca

(Rua Itália Baffi Magni, 581 – Massaguaçu)