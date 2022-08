Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro se apresenta na Praça Cândido Mota nesta sexta-feira (26)

A Orquestra de Viola Caipira Estrela de Ouro se apresenta na sexta-feira (26), por meio do projeto Viola na Praça, promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba, com o intuito de fortalecer a cultura tradicional caipira no município.

O ponto de encontro com o público é a Praça Cândido Mota (Coreto), que recebe o grupo musical a partir das 20h. A orquestra, formada por 13 integrantes, mistura viola, violão e percussão para interpretar, de forma instrumental, clássicos da música sertaneja raiz.

Entre os artistas interpretados estão Tião Carreiro, Almir Sater, Renato Teixeira e grandes nomes. Os violeiros também passeiam por outros estilos musicais, com canções que vão desde Beatles até Johann Sebastian Bach, além de canções temáticas, sempre ao som da viola caipira.

Com apoio da Secretaria de Turismo, os músicos, regidos pelo maestro Alexandre Nunes, realizam apresentações toda última sexta-feira de cada mês. O projeto voltou à praça em maio deste ano e tem programação confirmada até dezembro.

Serviço

Projeto Viola na Praça

Data: 26 de agosto (sexta-feira)

Horário: a partir das 20h

Local: Coreto da Praça Cândido Mota – Centro

Entrada: gratuita

Próximas apresentações: dias 30 de setembro, 28 de outubro, 25 de novembro e 30 de dezembro.