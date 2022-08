Paratleta de Ilhabela, Lia de Souza conquista bronze no Campeonato Brasileiro de ParaTaekwondo Poomsae

A paratleta de Ilhabela e beneficiária do Programa Bolsa Atleta, Lia de Souza Santos conquistou medalha de bronze no 4º Campeonato Brasileiro de ParaTaekuondo realizado na cidade de São Paulo, no dia 21 de agosto.

Por sua dedicação nós treinamentos e nas aulas com Professor “Sabonin” Márcio e o auxiliar Desportivo Jorge Adriano de Oliveira Alves, a atleta progrediu em sua pontuação e em suas notas nas provas.

“A atleta tem se dedicado muito nos treinos resultando e aperfeiçoamento e em breve conquistará ainda mais medalhas para nossa amada cidade”, finalizou o professor e técnico, Marcio dos Santos.