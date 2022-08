Prefeitura de Ilhabela proíbe venda e consumo de bebidas em garrafas de vidro na região do Galera

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta quarta-feira (24), por meio do decreto 9.409/2022, a proibição do consumo e a comercialização de bebidas em recipientes descartáveis de vidro, durante as festividades em comemoração ao 217º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa de Ilhabela.

A proibição terá validade de 2 a 11 de setembro no Parque e Complexo Esportivo do Galera. “Estamos nos antecipando com medidas de estímulo quanto de proteção e segurança da população durante as festividades de aniversário, período de grande circulação de pessoas no local dos shows”, explica o prefeito Toninho Colucci.

Os fiscais da Prefeitura estão autorizados a proceder à apreensão dos produtos em caso de descumprimento.