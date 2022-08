Ubatuba: Carreta da Mamografia oferece coleta de preventivo e mamografia para mulheres

As mulheres que buscarem por exame na Carreta da Mamografia também podem realizar gratuitamente a coleta de preventivo, oferecida no Centro de Especialistas Médicas, o Postão, na Avenida Rio Grande do Sul. Os exames de mamografia serão realizados até o dia 3 de setembro e a coleta de preventivo finaliza no dia 2.

A secretária adjunta de Saúde, Tatiana Mansur, explica que ao realizar a mamografia na carreta, as mulheres podem retirar um encaminhamento para a coleta do preventivo no mesmo dia. “Na Carreta da Mamografia são oferecidas 50 vagas por dia e, para o preventivo, serão 24 vagas, sem necessidade de agendamento. Este é um cuidado especial para a saúde das mulheres do município”, ressaltou Tatiana.

A mamografia é uma prevenção do câncer de mama e o exame preventivo objetiva detectar os riscos de câncer de colo de útero. Após a realização do exame na carreta, a mulher recebe na hora a imagem impressa e um protocolo com senha de acesso para retirar por um site o laudo final. Já o resultado do preventivo será direcionado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência da paciente.

Carreta da Mamografia

A Carreta da Mamografia, do programa “Mulheres de Peito”, está estacionada na Praça de Eventos, na Avenida Iperoig. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Mulheres de 50 a 69 anos precisam apresentar apenas RG e Cartão SUS; as demais pacientes necessitam de pedido médico do Sistema Único de Saúde, Cartão SUS e RG.