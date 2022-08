Caraguatatuba: Ciapi abre inscrições para Oficina de Inclusão Digital voltada à pessoa idosa

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi), por meio do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI), está com inscrições abertas para a Oficina de Inclusão Digital para idosos.

O objetivo do curso prático é proporcionar conhecimento sobre a configuração de smartphones, como baixar aplicativos, uso de Whatsapp, Facebook, Instagran e Youtube.

Além disso, contribuir para inclusão digital e social ao possibilitar mais contato com a família e amigos, como também manter a mente ativa e oferecer diversão.

As turmas oferecidas serão às segundas e quintas-feiras, das 10h às 11h; terças e quintas, das 11 às 12h; segundas e quartas das 15h às 16h e das 16h às 17h.

Os interessados podem efetuar a inscrição da secretaria do Ciapi, das 8h às 16h, e devem apresentar RG, Cartão SUS, comprovante de vacinação contra a Covid-19 e comprovante de residência.

Serviço:

CIAPI – Rua Jorge Burihan, 30, bairro Jardim Jaqueira. Horário de atendimento 8h30 às 16h30