Casa da Cultura de São Sebastião recebe a exposição “Mudanças de um Contorno”, de Felipe Samurai

De 27 de agosto a 01 de outubro, Felipe Samurai apresenta seu projeto “Mudanças de um Contorno” na Casa de Cultura de São Sebastião, no Centro Histórico, com uma seleção de imagens da obra do Contorno, trecho da Rodovia dos Tamoios, nos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba. A exposição tem curadoria de Hawiza Banheza.

A abertura acontece nesta sexta-feira (26), das 19h às 21h, com apresentação do Dj Kost. A visitação será aberta ao público, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 20h. A Casa de Cultura está localizada na Avenida Dr. Altino Arantes, nº 174, Centro.

O projeto “Mudanças de um Contorno” tem o propósito de mostrar a importância da fotografia como registro histórico e as transformações no desenvolvimento urbano, ambiental e social, impactados pela construção de uma estrada. É um conjunto de fotografias documentais e de valor histórico para São Sebastião, Caraguatatuba e todo o Litoral Norte do Estado de São Paulo.

O material contém a história da construção da estrada na Serra do Mar, ligando o Vale do Paraíba ao Litoral Norte, em 1930 – uma memória da mão de obra e engenharia da época.

As imagens atuais são registros de cunho autoral do fotógrafo Felipe Samurai, que retratam o início das obras do trecho chamado Contorno de uma das principais rodovias do Estado de São Paulo, a Rodovia dos Tamoios, produzidas entre 2015 a 2018 em Caraguatatuba e a partir de 2022, em São Sebastião.

Junto aos operários – os grandes personagens deste documento fotográfico – Samurai dividiu os dias, o transporte, o almoço, muito suor e trabalho. As fotografias são de suas vivências nos canteiros de obras, nos viadutos e pontilhões e viu de muito perto a mudança que estava ocorrendo em vários pontos da cidade com o traçado da nova malha viária da estrada que quando pronta, trará desenvolvimento e fluidez no tráfego de acesso às cidades da região.

O projeto conta com apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural Deodato Sant’Anna (Fundass), e da Litoral Print, Concessionária Tamoios e Engetec Construções e Montagens. A produção é da Salve!Produções.



Sobre Felipe Santos

Fotógrafo documental, Felipe Samurai nasceu em Guarulhos em 1987 e reside em Ilhabela, no Litoral Norte de São Paulo. Dedica-se à fotografia desde 2011. Formado pela Escola Vanguardista de Arte, foi membro do núcleo de fotografia na Oficina Cultural Altino Bondesan e do Foto Clube Câmera & Luz, em São José dos Campos. Entre seus trabalhos destaca-se o projeto Mudanças de um Contorno, contemplado em 2019, no Proac Editais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.



Serviço:

Exposição Mudanças de um Contorno, de Felipe Samurai

Visitação: 27 de agosto a 01 de outubro de 2022

Segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Casa de Cultura de São Sebastião

Avenida Dr. Altino Arantes, nº 174, Centro Histórico de São Sebastião

Entrada franca – Livre para todos os públicos



Acesse e saiba mais sobre o artista:

Site: www.mudancasdeumcontorno.art.br

Instagram @exposicao.mudancasdeumcontorno

Facebook @mudancasdeumcontorno