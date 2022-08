PAT Bertioga oferece 55 vagas de emprego em diversas áreas

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) Bertioga está oferecendo 55 vagas de emprego em diversas áreas. As oportunidades também são válidas para Pessoas com Deficiência (PcD). Requisitos, como escolaridade e experiência, variam conforme os cargos.

Os interessados devem ter perfil compatível ao solicitado pelo empregador e comparecer à Vila do Bem Centro, com os documentos pessoais: Carteira de Trabalho, PIS, RG e CPF.

O serviço do PAT, antes oferecido na Vila do Bem Centro, foi transferido para a unidade do Poupatempo Bertioga, localizada na Avenida 19 de Maio, 694/696. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 13 horas, através de agendamento online no site www.poupatempo.sp.gov.br ou pelo aplicativo do Poupatempo.

Para mais informações, ligue: (13) 3319-9700.

CONFIRA AS VAGAS:

3 VAGAS – Pedreiro

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

03 VAGAS – Carpinteiro

Requisitos: Experiência na área comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

01 VAGA – Auxiliar de Eletricista

Requisitos: Sem experiência na área. Ensino fundamental incompleto. Ncessário ter curso de NR10 e NR35. Disponibilidade para viagens.

1 VAGA – Técnico Eletricista

Requisitos: Sem experiência na área. Ensino fundamental completo. Necessário curso de TRT, NR10 e NR35. Ter disponibilidade para viagens.

1 VAGA – Garçom

Requisitos: Com experiência na área sem comprovação na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental completo.

1 VAGA – Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental completo.

6 VAGAS – Operador de Supermercado

Requisitos: Sem experiência na área. Ensino médio completo. Vagas abertas também para pessoas com deficiência (PCD)

6 VAGAS – Atendente balconista de mercado

Requisitos: Sem experiência na área. Ensino médio completo. Vagas abertas também para pessoas com deficiência (PCD).

6 VAGAS – Motorista de Caminhão

Requisitos: Experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino médio completo. Necessário ser habilitado na categoria ‘D’ por, no mínimo, dois anos.

02 VAGAS – Servente de Pedreiro

Requisitos: Experiência sem comprovação na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

01 VAGA – Atendente de loja e mercado

Requisitos: Experiência na área sem comprovação na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

01 VAGA – Técnico em Enfermagem

Requisitos: Com experiência comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino médio completo.

01 VAGA – Motorista de Caminhão

Requisitos: Com experiência na área comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino médio completo. Necessário ser habilitado na categoria “D” por, no mínimo, um ano.

01 VAGA – Vendedor

Requisitos: Experiência na área comprovada em Carteira de Trabalho. Ensino médio completo.

01 VAGA – Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Experiência na área comprovada na Carteira de Trabalho. Ensino fundamental incompleto.

20 VAGAS – Atendente balconista

Requisitos: Sem experiência na área. Ensino médio completo. Vagas abertas também para pessoas com deficiência (PCD).