Após 5 anos, Banco de Alimentos de Caraguatatuba alcança marca de 126 toneladas de doações

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, comemora neste domingo (28), os cinco anos de reinauguração do Baco Municipal de Alimentos. Desde 2017, foram doados 126 toneladas e 729 kg de alimentos.

O equipamento foi um dos projetos implantados logo no início da gestão do prefeito Aguilar Junior com o propósito de cuidar de pessoas. “Através deste projeto alcançamos muitas pessoas em situação de insegurança alimentar e evitamos que alimentos sejam desperdiçados. Agradeço aos parceiros que desde o início, em 2017, continuam conosco neste objetivo”, disse Aguilar Junior, prefeito de Caraguatatuba.

Neste ano, com o balanço realizado até julho, já foram 11 toneladas enviadas para entidades do município. Em 2017, ano da reinauguração, foram 12 toneladas e 955 kg de alimentícios doados. Em 2018, foram mais 45 toneladas, ano em quem foram doados mais alimentos através do Banco. Já em 2019, foram pouco mais de 15 toneladas e em 2020 o Banco de Alimentos doou 16 toneladas. No último ano, em 2021, o serviço foi um grande aliado da administração municipal durante a pandemia da Covid-19, doando 25 toneladas de alimentos pelo município.

Atualmente, são 14 entidades que recebem os alimentos repassados pelo Banco de Alimentos, com objetivo de combater o desperdício e contribuir com a redução da insegurança alimentar das pessoas em situação de vulnerabilidade social e beneficiam mais de 2 mil pessoas. São elas: Acalento, Renascer, Comunidade Emanuel, Caminho da Esperança, Restitui, Casa Beija-Flor, Caraguá Melhor, Vida Nova, Refúgio em Cristo, Divina Providência, Instituto Pró+Vida, Vila Vicentina e Casa de Acolhida e Centro de Detenção Provisória (CDP).

Os produtos doados chegam ao espaço e passam por uma triagem. Aqueles considerados inapropriados para consumo são descartados antes de serem distribuídos às entidades que necessitam do auxílio para assegurar o direito básico à alimentação.

O Banco oferece ainda ações de educação nutricional, com cursos e capacitações voltados para boas práticas e aproveitamento integral dos alimentos. Os cursos são ministrados regularmente no Banco de Alimentos.

Doações

Os produtores rurais, varejistas ou atacadistas interessados em fazer doações podem entrar em contato com a equipe do Banco de Alimentos para firmar a parceria, por meio do telefone 3883-6548 ou pelo e-mail: bancodealimentos@caraguatatuba.sp.gov.br ou diretamente no local, na Avenida Ministro Dílson Funaro, 287, bairro Jardim Britânia.