Bertioga recebe selo Município VerdeAzul e se destaca entre as cidades da Baixada Santista

Bertioga recebeu, pelo 13º ano consecutivo, o selo Município VerdeAzul, do Governo do Estado. O Município alcançou a 22ª posição no ranking estadual e ficou em 2º lugar na Baixada Santista. A cerimônia aconteceu na quarta-feira (26), na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, na capital.

A certificação reconhece os municípios do Estado que desenvolvem e executam ações relacionadas a políticas públicas e sustentabilidade.

Entre as diretivas do programa, os temas abordados são: Município Sustentável, Estrutura e Educação Ambiental, Conselho Ambiental, Biodiversidade, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, Uso do Solo, Arborização Urbana, Esgoto Tratado e Resíduos Sólidos.

A coordenadora de Educação Ambiental, Mylene Lyra, representou o Município na certificação e destacou a importância do selo para Bertioga. “Esse reconhecimento é um ganho para a cidade e mostra que temos um olhar especial para o desenvolvimento sustentável, com atuação conjunta entre as secretarias”, disse.