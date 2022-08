Taça Cidade de Caraguatatuba de Judô acontece nesse domingo (28)

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, em conjunto com a Federação Paulista de Judô, realizam neste domingo, dia 28 de agosto a Taça Cidade de Caraguatatuba de Judô.

A competição será realizada na quadra do Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug) e fará parte da 1ª etapa do Circuito Kimono Shihan de Competições da federação da modalidade.

De acordo com a organização, a competição tem previsão para começar às 7h30, com o inicio das inscrições e pesagem do Sub9, Sub11 e Sub13. Das 8h30 às 9h30, será a vez da pesagem do Sub15 ao Máster. A abertura oficial está prevista para as 9h com inicio das competições na sequência.

“Caraguatatuba se mostrou, desde a retomada esportiva, um polo regional de eventos e fomento ao esporte. A gestão do prefeito Aguilar Junior tem um compromisso em sempre estimular a prática esportiva e a recepção destes eventos é prova de que estamos atingindo nossos objetivos”, explica Edvaldo Ormindo, secretário de Esportes e Recreação de Caraguatatuba.