Atleta de Ubatuba conquista 2º lugar em mundial de skimboard

A atleta de Ubatuba, Julia Santos Machim Sosa Dias, de 20 anos, competiu no último final de semana na 4ª etapa do Mundial de Skimboard na Califórnia, o The Vic 2022 – a disputa mais antiga e prestigiada do mundo nesta modalidade. A ubatubense conquistou o 2º lugar, em Aliso Beach.

Julia cresceu na Praia da Sununga, que é conhecida por ser uma das melhores praias do mundo para a prática do skimboard e é sede de etapas de campeonatos mundiais desde os anos 2000, sendo considerada por alguns a “Pipeline” para os praticantes da modalidade.

A atleta Julia Dias conheceu a modalidade ainda na infância. “Meu primeiro campeonato profissional foi com 12 anos, mas eu ando de skimboard desde uns 7 anos de idade, toda minha família é muito ligada à modalidade, eu nasci nesse movimento, meu tio foi fundador da Associação Ubatuba de Skimboard e Disco (Auskim), então eu cresci nesse mundo ali na praia da Sununga, onde todo mundo pratica o esporte e se conhece”, destacou.

Julia ressaltou ainda que está competindo no Circuito Brasileiro este ano. “Minhas próximas competições serão no Circuito Brasileiro, a próxima etapa será em Florianópolis nos dias 10 e 11 de setembro”. A atleta concluiu destacando que o objetivo para o próximo ano é conseguir competir em todas as etapas do mundial.