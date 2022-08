Motoristas da Rodovia Rio-Santos terão atendimento médico e mecânico

Rodovia também receberá 10 bases provisórias para abrigar toda a estrutura de atendimento

Os motoristas e demais usuários dos 270 km da Rodovia Rio-Santos (BR-101), entre Ubatuba e a capital fluminense, passarão a contar com a prestação de serviços médico e mecânico, oferecidos pela CCR RioSP, concessionária que administra esse trecho da rodovia federal. Os condutores terão à disposição guincho leve e pesado, ambulâncias de resgate, motolância e veículos de inspeção. De acordo com a CCR, os serviços serão iniciados ainda neste mês de agosto.

Para operar a nova estrutura operacional, a concessionária contratou 68 colaboradores para atuar nas funções de motorista de veículo pesado, motorista de veículo leve e profissionais de manejo de animais. Em Ubatuba, foram admitidas 16 pessoas, sendo oito motoristas de veículo leve e oito profissionais de manejo de animais. O processo seletivo contou com o apoio da Prefeitura de Ubatuba.

Treinamento das equipes

A ambientação dos novos colaboradores foi realizada no início de agosto nas cidades de Santa Isabel (SP), onde fica a sede da Concessionária, Itatiaia (RJ) e Angra dos Reis (RJ). Na sequência, teve início o treinamento sob a coordenação das equipes de Operação, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da CCR RioSP, que deve ser concluído na próxima semana. Os novos colaboradores têm recebido capacitações teóricas e práticas semelhantes aos que irão encontrar no dia a dia na rodovia. Toda essa estrutura inédita na BR-101 ficará à disposição dos usuários da rodovia nas bases operacionais.

“Estamos instalando dez bases provisórias na BR-101, onde abrigará toda a estrutura de atendimento médico e mecânico que a concessionária vai oferecer ao cliente que trafegar na rodovia. É um momento histórico para a Rio-Santos que passa a contar com um serviço importante para o motorista que está em viagem”, diz Virgílio Leocádio, Gerente Executivo de Operação da CCR RioSP. Todas as dez bases provisórias serão identificadas com a identidade visual da concessionária e os serviços disponíveis.

Inovação e agilidade

Outro serviço inédito e inovador que os usuários passam a contar com o início da operação é o atendimento via WhatsApp – (11) 2795-2238. Esse serviço já existe na Via Dutra desde julho deste ano.

Por meio do aplicativo de mensagens – muito popular entre utilizadores de smartphones – o cliente obtém informações sobre condições de tráfego e pode solicitar serviços como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências na rodovia, além da possibilidade de enviar sua localização em qualquer ponto da Via Dutra, agilizando assim o tempo de atendimento de uma ocorrência.

Em breve, os motoristas terão à disposição uma nova ferramenta, o App da CCR RioSP, com informações e notícias sobre as duas rodovias administradas pela concessionária.

Concessão

A CCR RioSP é responsável pela administração das rodovias federais BR-116 (Via Dutra) e BR-101 (Rio-Santos) pelos próximos 30 anos com previsão de investir cerca de R$ 26 bilhões, sendo R$ 15 bilhões em obras de ampliação de capacidade de tráfego, que trarão mais fluidez, segurança e tecnologia aos clientes, além de outros R$ 10,8 bilhões na operação das duas vias.

A meta é dotar as duas estradas federais de toda a infraestrutura necessária para proporcionar maior segurança e, consequentemente, conforto a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres; suportando o tráfego intenso de veículos de passeio e de carga.

Entre as melhorias, a rodovia deve receber 80 km de duplicação, 33 km de faixas adicionais, além de iluminação de todo perímetro da estrada.