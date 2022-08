PAT de Caraguatatuba oferece 303 vagas de emprego

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta segunda-feira (29), o quadro de vagas para 303 oportunidades de emprego até quarta-feira (31).

Os cargos com mais vagas são para Ajudante de Obras com 110 oportunidades, 30 para Motoboy e 10 para Corretor de Imóveis.

O PAT destaca que só aceita currículo presencialmente. É importante que o candidato acesse o link: https://tinyurl.com/2y9d9asm para conferir os critérios. Os interessados devem comparecer, das 8h às 14h e levar RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e o currículo atualizado.

Moradores da região sul podem se dirigir ao Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor (CATE), localizado na Avenida José Herculano, 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul), telefone (12) 3882-6170.

População das regiões Norte e Centro seguem com atendimento no PAT na Rua Taubaté, 520, no Sumaré. Mais informações no telefone (12) 3882-5211.

Confira o quadro completo de vagas: Acabador de Mármore e Granito, Açougueiro, Ajudante de Manutenção em Ar condicionado, Ajudante de Manutenção em Ar-condicionado, Ajudante de Obras (Alpinista), Ajudante de Obras, Ajudante de Obras (trabalhar em Ubatuba), Atendente Balconista, Atendente de Mesa (buffet self service), Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Marketing, Auxiliar de Pizzaiolo, Auxiliar de RH, Auxiliar de Topógrafo (trabalhar em Ubatuba), Auxiliar Financeiro, Azulejista, Balconista, Barman, Carpinteiro, Chapeiro (Temporário), Chefe de Cozinha (buffet self service), Chefe de Cozinha, Conferente, Consultor de Vendas, Consultor Financeiro, Controlador de Acesso Noturno, Coordenador de Operações Portuárias, Copeiro, Corretor de Imóveis, Cozinheiro (a), Cozinheiro (buffet self service), Eletricista de Autos, Eletricista de Linha Pesada (Diesel), Eletricista de Manutenção, Empregada Doméstica, Encarregado Civil, Encarregado de Pátio, Estoquista, Estoquista de Câmara Fria, Funileiro, Garçom, Garçom (Temporário aos Fins de semana), Gerente de Pizzaria, Instalador de Alarmes, Instalador de Ar-condicionado, Líder de Turma (Mestre de Obras) (trabalhar em Ubatuba), Marceneiro, Mecânico Automotivo, Mecânico de Máquinas Pesadas (Diesel), Mecânico Diesel, Mestre de Obras, Montador de Veículos, Motoboy, Motorista de Caminhão Guincho, Motorista de Caminhão Munk, Motorista de Caminhão Poli Guincho, Motorista Entregador, Operador de Cobrança (Externo), Operador de Vendas, Pedreiro, Polidor de Automóveis, Recepcionista de Hotel, Representante Comercial, Representante Comercial (ramo alimentício), Sinaleiro (trabalhar em Ubatuba), Supervisor de Vendas, Técnico de Enfermagem, Técnico de Informática, Técnico de Medição (trabalhar em Ubatuba), Técnico de Refrigeração Jr, Técnico em Laboratório de Concreto, Técnico Mecânico de Refrigeração, Topógrafo, Vendedor, Vendedor de Tinta, Vendedor Externo e Vendedor Externo de Pacotes de Internet e Vigia (trabalhar em Ubatuba).