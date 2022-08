Prefeitura de Caraguatatuba adquire veículos adaptados e 10 academias ao ar livre

Na última sexta-feira, dia 26, o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, esteve na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso (Sepedi) para registrar a chegada das 10 academias ao ar livre e de dois carros novos que serão usados pelos usuários do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (Ciapi).

Os recursos para a aquisição dos equipamentos e veículos são provenientes de verbas do Fundo Municipal do Idoso e repassados com aprovação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDI).

“Agradecemos à presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Adriana dos Santos, e a todos os conselheiros pela importante parceria com a Prefeitura. Esse investimento atende às políticas públicas voltadas aos idosos, fomentando e proporcionando a realização de atividades físicas, ao ar livre, em praças públicas com estrutura para receber os equipamentos, próximas às suas residências”, declarou o prefeito.

Cada academia terá 10 aparelhos como alongador com três alturas; cadeira pressão de pernas leg press duplo; multiexercitador com seis funções; simulador de caminhada duplo; simulador de cavalgada duplo; simulador de esqui duplo; simulador de remo individual; simulador de surf duplo; volante de rotação diagonal duplo; volante de rotação vertical duplo.

Elas serão montadas em pontos estratégicos na cidade para que a população possa usufruir da melhor maneira desses equipamentos para a prática dos exercícios de fortalecimento muscular e alongamentos

Já os automóveis são uma Chevrolet Spin, com sete lugares, adaptada para transporte de pessoas em cadeira de rodas e uma van Sprinter Mercedes-Benz, com 16 lugares. Os veículos atenderão as necessidades de locomoção diária dos idosos que frequentam as atividades do CIAPI e proporcionará que mais idosos, sem meio de transporte e locomoção, sejam incluídos no espaço do CIAPI.

“Esse montante no valor total de R$ 798.492,90, disponibilizado para essas aquisições, veio da aprovação do plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, aprovado, unanimemente, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A aprovação do plano pelo conselho é requisito fundamental para a utilização do fundo. Entendemos que tanto os veículos como as academias de ginástica para a terceira idade são necessários para atender as políticas públicas para esse segmento da nossa sociedade”, disse a presidente do CMDDI, Adriana dos Santos.

O Fundo Municipal do Idoso de Caraguatatuba foi regulamentado por Decreto Municipal, criado pelo artigo 21 da Lei Municipal 1861/2010. É destinado a financiar os programas e as ações relativas ao idoso com vistas em assegurar os seus direitos sociais e criar condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Os projetos para uso da verba do Fundo do Idoso são apresentados ao Conselho, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso. Desde que inseridos no plano anual de aplicação de recursos, podem ser apresentadas por organizações da sociedade civil e por organizações governamentais, por meio da celebração de termos de fomento ou convênios, que estejam em consonância com as diretrizes de políticas para a pessoa idosa do município.