São Sebastião abre processo seletivo para contratação de guarda-vidas temporários nesta quarta-feira (01)

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Governo (SEGOV), informa que, de 1º a 30 de setembro, estarão abertas as inscrições do processo seletivo simplificado para contratação, por tempo determinado, de guarda-vidas.

Serão disponibilizadas 60 vagas, pelo período de 120 dias, com início em 11 de novembro de 2022. Também será criado cadastro reserva. São pré-requisitos para preencher as vagas ter Ensino Fundamental completo e participação no curso ministrado pelo Corpo de Bombeiros.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de 1º a 30 de setembro, no Posto de Bombeiro Marítimo, em Maresias (Av. Francisco Loop, nº 631), diariamente, das 8h às 17h; no Posto de Bombeiros do Centro (Av. Guarda Mor Lobo Viana, nº 1111), diariamente, 24h por dia; e no 3º Subgrupamento de Bombeiros Marítimo de Caraguatatuba (Av. José Herculano, nº 7495, Porto Novo), diariamente, das 8h às 17h.

A carga horária é de 40 horas semanais, com turno de revezamento ou 12hx36h, a critério da administração do Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMAR). O salário será de R$ 1.692,60 mais vale transporte e vale refeição.

A prova de seleção para participação no curso, constituída por corrida e natação, acontece no dia 30 de setembro 2022, às 9 horas, no Centro Apoio Esportivo do Pontal da Cruz (CAE), localizado à Rua Maria Francisca, s/nº, Pontal da Cruz.

Ao final do curso, para contratação do candidato, serão realizadas provas teórica e prática.