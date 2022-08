Handebol de São Sebastião faz história conquista o ouro nos 64ª Jogos Regionais

Após um hiato de quase 10 anos, o time de handebol que representa São Sebastião nos 64ª Jogos Regionais retornou no melhor estilo as quadras, o grupo conquistou a medalha de ouro, neste domingo (28), no Ginásio de Esportes da Topolândia, localizado na Rua Antônio Pereira da Silva.

Na sexta-feira (26), o time do município enfrentou a equipe de Campos do Jordão e ganhou de 27 a 16. No domingo (28), os sebastianenses venceram pelo resultado de 23 a 19, a agremiação de Caraguatatuba e ficaram com o ouro, depois de um confronto regional que teve fortes emoções.

“O placar da final deveria ter sido mais elástico, mas acabamos nos desconcentrando e o time de Caraguatatuba encostou, mas não foi o suficiente para reverter o jogo. Definitivamente, sobramos neste Regionais e fizemos história ao trazer o ouro da modalidade pela primeira para o município”, disse o capitão da equipe, Carlos Augusto Del Matto e Lacerda.

São Sebastião se encontra na quarta colocação geral dos Jogos Regionais consolidando uma das melhores participações da história na competição.