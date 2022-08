Hospital Regional de Caraguatatuba realiza a primeira cirurgia cardíaca do Litoral Norte

Inaugurado em junho de 2022, o setor de Cardiologia do Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN) acaba de realizar a sua primeira cirurgia cardíaca, fato inédito em toda a região do Litoral Norte.

Desde a inauguração do setor, já foram realizados mais de 70 procedimentos entre cateterismos e angioplastias. Além do conforto e segurança para a população local, o novo setor também vai permitir desonerar unidades hospitalares de outras localidades para onde os pacientes eram encaminhados até agora.

A primeira cirurgia cardíaca do HRLN foi uma revascularização do miocárdio, também conhecida como cirurgia de ponte de safena, que tem como objetivo melhorar o fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco em pessoas que apresentam obstruções graves nas artérias do coração. O paciente, do sexo masculino, com 65 anos de idade, passa bem.

Para o prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, essa é uma realidade aguardada há muito tempo pelo Litoral Norte e região. “Finalmente ver o Hospital Regional atendendo em sua plenitude é um sonho que buscamos constantemente para nossa população, assim com o Centro de Oncologia, melhorando a qualidade de vida de muitos pacientes que serão tratados em sua cidade”, disse.

Com a inauguração do setor de Cardiologia o HRLN passa a funcionar em sua capacidade plena, oferecendo serviços de alta complexidade, com equipamentos e equipe de ponta, para a população de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela, que não precisam mais de longos deslocamentos para a realização de exames e tratamentos complexos.

Atualmente o hospital oferece os serviços de cirurgia geral, anestesiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, hemodinâmica, nefrologia ambulatorial, neurocirurgia, radioterapia, pediatria, pneumologia, UTI adulto e UTIi pediátrica, ortopedia e oncologia, além de exames diagnósticos, como coloscopia, endoscopia, ressonância, tomografia, ultrassom, mamografia, holter, mapa, biópsia.

No total, o hospital dispõe, para a população adulta e infantil, 227 leitos entre unidades de terapia intensiva e enfermarias.

O HRLN é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes desde a sua inauguração no ano de 2020. Todo o atendimento prestado pelo HRLN é gratuito e deve ser agendado pela Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).