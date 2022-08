Inscrições para Miss e Mister Terceira Idade 2022 começam na quinta-feira

O tradicional concurso Miss e Mister Terceira Idade de Caraguatatuba está confirmado para o dia 7 de outubro. O anúncio foi feito pelo prefeito Aguilar Junior, acompanhado do secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, Amauri Toledo, e dos realizadores da festa, Márcio Mendes, vocalista do Trio Los Angeles, e do empresário Wagner Fabris, durante comemoração dos aniversariantes do mês com os idosos do Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência e ao Idoso (CIAPI), na sexta-feira (26).

O prefeito Aguilar Junior disse que a novidade deste ano será a realização do evento na Praça da Cultura, no Centro. “Essa mudança de local vai permitir ter um público maior e levar a alegria dessa festa a um número maior de pessoas”, disse o prefeito.

As inscrições terão início na próxima quinta-feira (1º/9), das 8h30 às 16h30, na secretaria do Ciapi, no bairro Jardim Jaqueira. Homens e mulheres que queiram participar devem ter, no mínimo, 60 anos e apresentar cópias do RG e do comprovante de residência.

O evento integra a programação do Mês de Valorização ao Idoso. A Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar desse segmento da população idosa.

O concurso terá 10 jurados – cinco mulheres e cinco homens – que avaliarão postura, elegância e simpatia dos candidatos durante a apresentação e o desfile.

O concurso é promovido pela Prefeitura de Caraguatatuba com o apoio da WM Eventos e terá a tradicional participação da banda Trio Los Angeles, sucesso dos anos 80.