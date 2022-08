São Sebastião recebe apresentação gratuita do Corpo de Baile de Caraguatatuba nesta sexta-feira (02)

No dia 2 de setembro (sexta-feira), o Corpo de Baile de Caraguatatuba apresenta, em São Sebastião, o espetáculo Coisa Pequena, às 13h, na Praça do Coreto, no Centro Histórico do município; e às 20h, na Praça Lourenço Luvisi (Praça do Convento), no bairro São Francisco. O projeto foi contemplado pelo Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (ProAC) e conta com o apoio da Prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural “Deodato Sant’Anna” (Fundass).

O projeto “Coisa Pequena” se propôs a pesquisa, concepção e temporada do trabalho inspirado nos textos de Manoel de Barros, tendo como mote “O Andarilho”, que exaltou a grandeza dos seres e objetos menos valorizados pela sociedade da máquina, do consumo e do descarte. O trabalho foi concebido em espaço público (praças), onde a memória das pessoas que transitam por estes locais não só não se separam da história da construção do mesmo como são parte fundamental de sua existência.



Coisa Pequena propõe uma reflexão sobre o “mito do bom selvagem”, mencionado por Jean Jaques Rousseau, onde acredita que o homem é originalmente bom e inocente, sendo corrompido pela sociedade; com a figura do Andarilho de Manoel de Barros – este homem simples de hábitos rotineiros tão naturais que expressam uma liberdade não apenas social, mas emocional e sentimental.



Assim como o trabalho de Manoel de Barros que não se deu no fluxo, mas sim no recorte, metáforas e imagens, Coisa Pequena prevê este recorte no tempo com inversão dos saberes das pequenas coisas, um contato sensorial com o mundo tátil das coisas.



Sobre o Corpo de Baile de Caraguatatuba



Criado em 2000, O Corpo de Baile de Caraguatatuba participou dos principais festivais de dança do país em seu processo de amadurecimento técnico e artístico, sendo premiado em grande parte deles. Desde 2008, passou a desenvolver um trabalho profissionalizante onde os intérpretes dedicam-se à pesquisa e criação de composições coreográficas. Desde então, foi contemplado diversas vezes pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) e recebeu a maior honraria para a linguagem da dança, o Prêmio Governador do Estado, em 2017.



Serviço:



Espetáculo de Dança “Coisa Pequena”

Data: 02 de setembro

Local: Praça do Coreto, Centro

Horário: às 13h

Aberto ao público.



Espetáculo de Dança “Coisa Pequena”

Data: 02 de setembro

Local: Praça Lourenço Luvisi (Praça do Convento), bairro São Francisco

Horário: 20h

Aberto ao público.