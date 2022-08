Atleta de Caraguatatuba de 6 anos vence Copa Sorocaba de Bicicross

A equipe de Bicicross da Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Recreação, esteve presente no final de semana disputando a Copa Sorocaba de Bicicross. O evento teve a presença de 120 pilotos do Estado de São Paulo. Caraguatatuba foi destaque da competição com o título de Bryan Silva Santos, conhecido como Sonic, de apenas seis anos.

Bryan dominou a competição de início ao fim. O pequeno piloto terminou as três classificatórias na primeira posição. “Bryan é uma das joias lapidadas na escolinha de bicicross de Caraguatatuba e, atualmente, é o terceiro no ranking do Campeonato Paulista e ainda tem muito a mostrar”, diz o treinador Jefferson Rodrigues.

O pai do pequeno Sonic, Jonatas Santos, comenta o orgulho e alegria do título do seu filho. “A princípio, como qualquer início de competição. meu garotinho estava um pouco apreensivo. Mas depois da primeira bateria, após conquistar o primeiro lugar, ele se empolgou e foi só vitória”, relembra.

“Os outros pilotinhos eram bons também, alguns iniciantes, mas a grande maioria já havia participado de outros campeonatos, ou seja, todos com um certo nível de experiência, mas o Bryan aplicou toda parte técnica passada nos treinos. Posso garantir que isso contou bastante pra que ele fosse o campeão da copa”, finaliza.

Bicicross

A modalidade de Bicicross é ofertada gratuitamente pela Prefeitura de Caraguatatuba, através da Secretaria de Esportes e Projeto Nova Onda. O esporte é praticado a partir dos 4 anos na Pista de Bicicross, localizado na Avenida da Praia, no Centro.

A inscrição para essa e outras modalidades pode ser feita através do site https://novaondacaragua.com.br/fichainscricao.

Após preencher os campos solicitados e anexar os documentos, um e-mail de confirmação será enviado. Para atendimento presencial, basta se dirigir ao Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (Cemug), localizado na Avenida José Herculano, 50.

A inscrição no local é realizada das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira e é necessário apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de endereço, além de atestado médico original e uma foto 3×4 para realizar a inscrição.

Os menores de 18 anos e Pessoa com Deficiência (PcD) devem estar acompanhados pelos responsáveis.