Obras dos Contornos chegam ao bairro Topolândia, em São Sebastião

A partir de setembro de 2022, serão iniciadas as intervenções das obras dos Contornos, na região do bairro Topolândia, em São Sebastião. A Engetec Construções e Montagens, empresa responsável pelas obras, tem conversado com a população de porta em porta e, por meio de sua equipe de Assistência Social, divulgado informações sobre o início das obras, alertando sobre as interferências no trânsito.

Na primeira quinzena de setembro, serão iniciadas as obras na Rua São Benedito, com interferências pontuais, onde serão edificados os apoios do viaduto que será construído no local.

A partir de 20 de outubro, a Rua São Benedito será totalmente fechada e o acesso ao bairro será realizado pela Rua Santiago, que funcionará em mão dupla. Desta forma, não será permitido parar ou estacionar na Rua Santiago; o Departamento de Tráfego de São Sebastião – DETRAF –irá implementar placas ao longo desta rua, sinalizando as proibições.

Todo este trabalho de planejamento logístico foi desenvolvido pela Engetec e pela Prefeitura de São Sebastião visando o menor impacto possível aos moradores.

Antecipadamente, a Engetec pede desculpas pelos eventuais transtornos; ressalta que as ações são temporárias e visam garantir a segurança dos moradores e dos colaboradores da obra.

A Concessionária Tamoios coloca seu canal de Ouvidoria (ouvidoria@concessionariatamoios.com.br) à disposição dos moradores que desejarem se manifestar sobre este ou outro assunto relacionado às obras.