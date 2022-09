São Sebastião abre inscrições para cursos gratuitos profissionalizantes em parceria com o Programa Via Rápida

A Prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social (SEDES), Centro Integrado profissionalizante (CIP), em parceria com o Programa Via Rápida, Governo do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para os cursos gratuitos profissionalizantes de ‘Eletricista de Veículos Automotores’, ‘Mecânica de Direção, Suspensão e Freios’, ‘Mecânica Básica Automotiva’, ‘Barman e Barwoman’, ‘Serviços de Garçom’ e ‘Camareira’, exclusivos para sebastianenses e com as características econômicas do município.

Para as capacitações de ‘Eletricista de Veículos Automotores’, ‘Mecânica de Direção, Suspensão e Freios’ e ‘Mecânica Básica Automotiva’ são 20 vagas por turma para maiores de 16 anos. As capacitações possuem carga horária de 100 horas e serão realizadas de 19 de setembro a 19 de outubro, na escola móvel, instalada na Avenida Dr. Altino Arantes (Rua da Praia), Centro Histórico.

O curso de ‘Eletricista de Veículos Automotores’ vai ocorrer das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. A formação de ‘Mecânica de Direção, Suspensão e Freios’, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, e a capacitação de ‘Mecânica Básica Automotiva’, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no CIP Topolândia, Rua Antônio Pereira da Silva, 56, ou pelo site: www.cursosviarapida.sp.gov.br. Mais informações pelos telefones (12) 3892-5535, (12) 99107-6619 WhatsApp.

Já para as formações ‘Barman e Barwoman’, ‘Serviços de Garçom’ e ‘Camareira’ são 20 vagas por turma para alunos com mais de 16 anos, carga horária de 80 horas e que serão realizadas de 06 a 28 de setembro, na escola móvel, instalada no CIP Topolândia, Rua Antônio Pereira da Silva, 56. A capacitação profissional gratuita ‘Barman e Barwoman’ será ministrada das 8h às 12h, ‘Serviços de Garçom’, das 13h às 17h, e ‘Camareira’, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira.

As pré-inscrições podem ser feitas somente presencialmente no CIP Topolândia, localizado na Rua Antônio Pereira da Silva, 56, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Informações pelos telefones (12) 3892-5535, (12) 99107-6619 WhatsApp.

Serviço

Cursos gratuitos profissionalizantes ‘Eletricista de Veículos Automotores’, ‘Mecânica de Direção, Suspensão e Freios’ e ‘Mecânica Básica Automotiva’

Vagas: 20 alunos por turma;

Carga horária: 100 horas;

Datas: de 19 de setembro a 19 de outubro;

Dia e horário: ‘Eletricista de Veículos Automotores’, das 8h às 12h, ‘Mecânica de Direção, Suspensão e Freios’, das 13h às 17h e ‘Mecânica Básica Automotiva’, das 18h às 22h, todos de segunda a sexta-feira;

Idade: a partir dos 16 anos;

Local das aulas: escola móvel, instalada na Avenida Dr. Altino Arantes (Rua da Praia), Centro Histórico;

Inscrições: devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no CIP Topolândia, Rua Antônio Pereira da Silva, 56, ou pelo site: www.cursosviarapida.sp.gov.br. Mais informações pelos telefones (12) 3892-5535, (12) 99107-6619 WhatsApp;

Cursos gratuitos profissionalizantes ‘Barman e Barwoman’, ‘Serviços de Garçom’ e ‘Camareira’

Vagas: 20 alunos por turma;

Carga horária: 80 horas;

Datas: de 06 a 28 setembro;

Dia e horário: A capacitação ‘Barman e Barwoman’ será realizada das 8h às 12h, ‘Serviços de Garçom’, das 13h às 17h, e ‘Camareira’, das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira;

Idade: maiores de 16 anos;

Local das aulas: escola móvel, instalada no Centro Integrado Profissionalizante (CIP) Topolândia, Rua Antônio Pereira da Silva, 56;

Pré-inscrições: presencialmente no CIP Topolândia, localizado na Rua Antônio Pereira da Silva, 56, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.