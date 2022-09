‘Setembro Amarelo’, mês de prevenção ao suicídio, tem abertura oficial nesta quinta-feira em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba inicia nesta quinta-feira (1º/09) atividades alusivas ao ‘Setembro Amarelo’, mês de prevenção ao suicídio. Será realizada abertura oficial, às 13h, no auditório da Fundacc, no Centro. A cerimônia é aberta aos profissionais da área e pessoas interessadas no assunto.

Este ano, a Campanha tem como tema ‘A vida é a melhor escolha’, reforçando a importância de falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama – ou guerras e homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se de um fenômeno complexo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades.

No Brasil, 12,6% para cada 100 mil homens em comparação a 5,4% para cada 100 mil mulheres, morrem devido ao suicídio. Em Caraguatatuba, em 2022 as notificações de tentativas de suicídio aumentaram em 78% em comparação ao ano passado. Em relação ao suicídio, em 2021, foram 13 casos e este ano até junho foram registrados sete casos.

Para o secretário de Saúde, Gustavo Boher, esta realidade ainda é um reflexo da pandemia. “A questão de saúde mental são os maiores atendimentos pós-pandemia, onde as pessoas perderam familiares, empregos ou até relacionamentos fracassados, além também, da baixa tolerância à frustração, acarretando em depressão, ansiedade e outros problemas psicológicos”, destaca.

Para mudar esta realidade, Caraguatatuba possui uma estrutura ampla para atender e evitar estes casos. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) II, no bairro Sumaré, atende pessoas com sofrimento ou transtorno mental de severo a persistente, estimulando-os na busca por autonomia e integração sociofamiliar.

Já no Perequê-Mirim, o município possui o CAPS-AD que atende pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Destaca-se pelo trabalho especializado nesse grave problema humano e social, com estrutura e equipes próprias focadas nas questões de saúde relacionadas à dependência química.

E voltado ao atendimento de crianças e adolescentes, a cidade possui no bairro Jardim Primavera, o Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil, que é um passo a mais neste importante trabalho. Este ano, são mais de mil atendimentos.

Se informar para aprender a ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajude, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, buscando auxílio multiprofissional, para que possa se fortalecer e buscar novos caminhos.

Confira a programação:

13h – Credenciamento

13h30 – Mesa de abertura

13h45 – Palestra com o psiquiatra, Dr. Sérgio Tonetto – ‘Mente Saudável’

14h30 – Dinâmica com os participantes

15h – Café

15h30 – Palestra com a psiquiatra, Dra Amanda de Gouvêa – ‘Suicídio relacionado ao uso de substâncias psicoativas’ e ‘Suicídio da população adolescente’

16h30 – Encerramento

Serviço

Abertura Setembro Amarelo

Dia: 1º de setembro, quinta-feira, às 13h

Local: Fundacc (Rua Santa Cruz, 396 – Centro)