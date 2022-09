Ubatuba é escolhida para desafio mundial da série Rick and Morty

Ubatuba foi uma das cidades escolhidas para fazer parte do desafio mundial do Rick and Morty, um desenho com foco no público adulto da rede de TV internacional, HBO. O evento chamado de Wormageddon teve início no dia 22 de agosto, e uma das cidades escolhidas pela Adult Swim para receber a estátua de um dos personagens e prêmios foi Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo.

Há personagens de Rick and Morty e prêmios espalhados ao redor do mundo. O personagem, já encontrado em Ubatuba, na Praia do Léo, é uma réplica em tamanho real do Mr. Nimbus, e o monstro ao lado dele é chamado de Worm.

O município foi escolhido a partir de uma busca de locações em praias do Nordeste e Sudeste do Brasil. Como em outros países, após dicas nas redes sociais, os primeiros a chegarem ao local e falar uma senha ganharam um busto de Rick.

No último domingo, dia 28, as redes sociais oficiais da série publicaram um vídeo da estátua de Nimbus deitada na areia e revelaram que ele estava no Brasil. Não demorou para um grupo encontrar o personagem na Praia do Léo.

Apesar do prêmio ter sido entregue, Nimbus ainda está na areia da praia para quem quiser fazer uma visita entre às 8h e 18h, até o dia 7 de setembro. No final do evento, todas as localizações reveladas ainda irão formar as cenas de um episódio extra da série, que deve ser lançado antes da nova temporada.

O desafio mundial deve acontecer até dia 9 de setembro, sendo que todas as notificações podem ser encontradas no site oficial da experiência. Com a promessa de fazer Rick e Morty enfrentarem as consequências de suas ações, a sexta temporada da série do canal Adult Swim será lançada na HBO Max em 4 de setembro. No Brasil, a produção de 10 episódios deve estrear no dia 5 de setembro.