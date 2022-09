Caraguatatuba abre Processo Seletivo para 243 vagas na área da Educação

A Prefeitura de Caraguatatuba publicou nesta sexta-feira (2) o Edital de Abertura do processo seletivo, destinado à contratação temporária, para 243 vagas em cargos de níveis médio e superior. Os salários variam de R$ 1.757,15 a R$ 3.312,09, para cargas horárias de 40 e 30 horas/semanais.

A seleção destina-se aos cargos de Agente de Apoio Escolar (229, sendo 11 PcD), Assistente Social (3), Fonoaudiólogo (5, sendo 1 PcD) e Terapeuta Ocupacional (6, sendo 1 PcD) que atuarão em exercício temporário de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período, na Secretaria Municipal de Educação. O edital foi publicado no Diário Oficial Eletrônico (Edital Ano V – nº 872).

As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.nossorumo.org.br de 12/09/2022 (a partir das 10h) a 04/10/2022 (até às 23h59), conforme o horário oficial de Brasília/DF.

Para se inscrever, o candidato deverá ler o Edital de Abertura de Inscrições em sua íntegra e cumprir todas as determinações nele contidas.

A taxa de inscrição é de R$ 59 para cargo de Ensino Médio e R$ 79 para os de Ensino Superior.

Os candidatos amparados pela Lei Municipal nº 1.909, de 22 de dezembro de 2010, poderão realizar, de 12/09/2022 (a partir das 10h) a 13/09/2022 (até às 23h59), conforme o horário oficial de Brasília (DF), seu pedido de isenção do pagamento do valor da inscrição pelo site www.nossorumo.org.br, anexando os documentos comprobatórios no ato da inscrição.

A aplicação das provas será realizada no dia 06/11/2022.