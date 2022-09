Irmãos judocas de São Sebastião ganham 1º Etapa do Circuito Kimonos Shihan

Os judocas Pedro Henrique Santos da Silva e Ana Beatriz Santos da Silva foram campeões da Taça Cidade Caraguatatuba – 1º Etapa do Circuito Kimonos Shihan, no domingo (28), no Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves (CEMUG), em Caraguatatuba.

O campeonato tem quatro fases, as demais serão realizadas em São José dos Campos, sendo a próxima (2º etapa), no dia 18 de setembro, no Tênis Clube de São José dos Campos.

Pedro ganhou na categoria Sub-15 Divisão Especial – peso pesado; e Bia, levou o ouro para casa na categoria Sub-13 Aspirante (11 anos) – Peso Pesado.

“Amo lutar nesse evento que faz parte do calendário do Vale do Paraíba, sempre adorei adorei participar, pois foi um dos primeiros que fiz parte quando iniciei no judô”, disse o judoca.

O pai dos atletas, Rafael Santos da Silva, destaca que as conquistas dos filhos são frutos dos resultados de um plano de treinamento executado durante todas as semanas pelo técnico, Sensei Uatila.

Os treinos são intensos, pois terças e quintas-feiras os atletas treinam judô; na segunda-feira, quarta e sexta, tem Jiu-Jitsu; de segunda a sexta-feira, o foco também é a musculação; e algumas vezes na semana, praticam em casa exercícios específicos de judô e aeróbica.

Rafael diz que não sabe descrever a emoção de ver os filhos tão empenhados em busca de seguir uma carreira profissional no judô.

“É extremamente gratificante ver meus filhos seguindo o caminho do Judô, tendo uma disciplina bonita de se ver, sempre humildes e respeitosos com os adversários. A emoção é única, não tenho palavras para expressar tamanha gratidão”, falou o pai dos atletas.

Neste ano, Pedro já disputou 26 lutas, o judoca ganhou 24 e perdeu apenas duas lutas, ficando com oito medalhas de ouro e duas de prata nas competições disputadas até o momento. Já Bia, tem 22 lutas disputadas, sendo 14 vitórias e oito derrotas, com três ouros conquistados, uma medalha de prata e seis de bronze.

A intenção principal dos irmãos judocas é conquistar o Campeonato Paulista que ocorre, a partir do dia 02 de setembro, em Aguaí, cidade localizada no leste paulista.