Prefeitura de Caraguatatuba define novo horário para acesso de veículos ao Morro Santo Antônio

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, juntamente com a Secretaria de Mobilidade Urbana e Proteção ao Cidadão, definiu novo período permitido para a subida de veículos ao Morro Santo Antônio.

A partir desta quinta-feira (1º/9), passou a valer o horário das 7h às 17h, em todos os dias da semana. No entanto, quem for flagrado descumprindo a regra estará sujeito a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

Uma placa de regulamentação contendo a informação já foi instalada na entrada do morro, onde o estacionamento comporta até 12 carros. Além disso, o local permanece com acesso livre para os praticantes de voo livre, ciclistas e pessoas que praticam caminhadas.

O Morro Santo Antônio

Considerado um dos pontos turísticos mais visitados de Caraguatatuba, o Morro Santo Antônio tem 325 metros de altura e oferece uma vista privilegiada de toda a enseada de Caraguatatuba e São Sebastião, além de boa parte de Ilhabela.

Em primeiro lugar, o local tem uma rampa para quem salta de asa delta e parapente, e por conta disso, é um dos locais mais apreciados da cidade por quem pratica a modalidade.

Além disso, o trecho de subida também é usado para prática de exercícios físicos individuais e observação de paisagem.

Melhorias

No início deste ano, a Prefeitura de Caraguatatuba aplicou novas sinalizações e placas explicativas no local, a fim de conscientizar sobre as boas práticas da convivência entre os frequentadores, bem como: atenção com ciclistas e pedestres, respeito à natureza, não jogar lixo no chão, entre outras.