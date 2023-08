Novo Rumo: Partido Solidariedade tem nova diretoria municipal em São Sebastião

São Sebastião, 26 de agosto – Em um passo marcante para a política local, o Partido Solidariedade revela a nova direção municipal em São Sebastião, sob a liderança do engajado empresário Marcelo Negrão. Com uma abordagem focada na cooperação e solidariedade, a agremiação reitera seus valores essenciais e compromissos, enfatizando a importância dos direitos humanos, do trabalho digno, da justiça social e do desenvolvimento econômico e social sustentável.

Compromisso Firme com Valores Essenciais

O Solidariedade mantém como alicerces fundamentais a cooperação e solidariedade em todas as esferas das relações sociais e políticas. Sob a nova liderança, o partido reafirma seu comprometimento com a valorização dos direitos humanos, a promoção do trabalho digno e a incessante busca pela justiça social. Além disso, a agremiação assume a responsabilidade de impulsionar um desenvolvimento econômico e social sustentável, visando um horizonte promissor para São Sebastião e seus habitantes.

Marcelo Negrão: Um Líder Engajado e com Experiência

Assumindo o leme do Partido Solidariedade em São Sebastião está Marcelo Negrão, um empresário experiente e apaixonado, graduado em Gestão Pública pela Universidade Braz Cubas e com Pós-graduação em Sociologia. Sua liderança se destacou quando presidiu o Rotary Clube durante o mandato 2010/11, demonstrando dedicação incansável às causas sociais da cidade. Nesse período, Negrão revelou sua habilidade em unir esforços comunitários para catalisar mudanças positivas e duradouras.

Ao longo dos anos, Marcelo Negrão emergiu como um defensor ativo das causas sociais do município, prestando apoio a diversas organizações e projetos destinados ao bem-estar da comunidade. Seu talento em liderança e compreensão das necessidades locais o transformam em uma figura central na promoção do progresso e da inclusão em São Sebastião. Adicionalmente, Negrão ocupou a posição de Conselheiro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – CMDCA e exerceu por mais de cinco anos o cargo de diretor da Associação Comercial e Empresarial de São Sebastião.

Prioridades Claras para o Futuro

Com a nova direção, Marcelo Negrão coloca em destaque que o Partido Solidariedade tem como principal meta a discussão e implementação de políticas públicas voltadas para o bem-estar da população. Temas como saúde, educação, inclusão de pessoas com deficiência e idosos serão prioridades na agenda política da agremiação. Negrão ressalta que a solidariedade e o compromisso com o desenvolvimento sustentável serão os princípios orientadores de cada decisão tomada pela diretoria.

A nova diretoria municipal do Partido Solidariedade em São Sebastião chega com uma visão clara: fortalecer os laços comunitários, fomentar a justiça social e criar um ambiente propício ao progresso sustentável para todos os cidadãos. Com Marcelo Negrão à frente, a cidade se prepara para um capítulo de cooperação, empatia e resultados tangíveis em prol do bem comum.