Aguilar se reúne com sindicato e propõe fim da greve do transporte público

O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Junior, se reuniu na tarde desta segunda-feira (23) com o presidente do Sindicato dos Motoristas do Transporte Público, Francisco Israel, e as duas lideranças chegaram num acordo para o fim da greve do transporte público, que pode acontecer após assembleia com os trabalhadores.

Na reunião a Prefeitura de Caraguatatuba se comprometeu que, na contratação da nova empresa, irá manter o salário base dos funcionários, com acréscimo de 12,47% (INPC) no valor.

O contrato com a atual empresa prestadora do serviço se encerra no dia 22 de junho. A Prefeitura de Caraguatatuba iniciou o processo licitatório e vai realizar audiências públicas nos dias 1, 2 e 3 de junho para ouvir a população.

O presidente do Sindicato se comprometeu a realizar uma assembleia com os trabalhadores, para que possa firmar o acordo e normalizar o atendimento a partir de amanhã.

“Tudo o que a gente quer é colocar fim à greve, que está atingindo diretamente nosso munícipe. Mas não podemos negociar com esta empresa, que só sabe fazer exigências de aumento de tarifa e oferece o pior serviço possível ao usuário. Por isso propusemos ao sindicato esse acordo, com garantias para o novo contrato, uma vez que o contrato com a atual empresa encerra em um mês”, explicou o prefeito Aguilar Júnior.

O objetivo da Prefeitura de Caraguatatuba é garantir um serviço de qualidade e dar fim ao prejuízo que vem sofrendo a população com essa greve.