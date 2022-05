Abertas inscrições para o Vestibular das Fatecs do segundo semestre

Processo seletivo oferece mais de 17 mil vagas e novidades incluem cursos de Defesa Cibernética e Design de Moda

Começam nesta quarta-feira (25), as inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o segundo semestre de 2022, exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br. O prazo vai até as 15 horas do dia 28 de junho. As provas serão aplicadas em 17 de julho, de forma presencial.

O Vestibular das Fatecs oferece 17.615 vagas, distribuídas entre as 75 unidades do Estado de São Paulo. São mais de 80 cursos superiores de tecnologia e, entre eles, dois novos:

Defesa Cibernética – 40 vagas no período noturno, na Fatec Jundiaí;

– 40 vagas no período noturno, na Fatec Jundiaí; Design de Moda – 40 vagas no período da manhã, na Fatec Americana;

Outra novidade: Desenvolvimento de Software Multiplataforma – lançado em 2021, e disponibilizado em 12 unidades – passa a ser oferecido pelas Fatecs Itaquera (Capital) e Matão, com 40 vagas em cada.

Inscrições

Para concorrer a uma vaga no processo seletivo do segundo semestre de 2022, os interessados devem ter concluído o Ensino Médio regular ou equivalente, comprovando a conclusão até a data da matrícula.

A inscrição deve ser feita pela internet até as 15 horas do dia 28 de junho. É preciso preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do Candidato” e o questionário socioeconômico. Após o correto preenchimento das informações solicitadas, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição de R$ 91 em dinheiro, em uma agência bancária de sua preferência, ou via internet, pelo aplicativo bancário ou ainda com cartão de crédito, por meio da ferramenta disponível no site do Vestibular. O pagamento deve ser feito até a data de encerramento das inscrições.

Ao realizar o preenchimento da inscrição, é preciso escolher um curso em primeira opção e, caso seja do interesse, optar por um curso para segunda opção, em qualquer Fatec e período. Os cursos, as vagas, os períodos e as unidades participantes estão descritas no Manual do Candidato, disponível no site do processo seletivo e na página do Centro Paula Souza (CPS).

Fique atento

O candidato com deficiência, que necessite de condições especiais para realizar a prova, deverá indicá-las na ficha de inscrição eletrônica e, também, encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o grau da necessidade, por meio de link específico na Área do Candidato, impreterivelmente, até as 15 horas do dia 28 de junho.

O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social, deverá informar o nome social completo, no ato da inscrição, no campo específico para tal. Caso não seja informado o nome social no ato da inscrição, não será possível solicitar a inclusão posteriormente. Também é preciso enviar durante o preenchimento da ficha, via upload, imagem do RG (frente e verso) e uma foto 3×4 recente.

É de inteira responsabilidade do interessado em realizar o exame o correto preenchimento da ficha de inscrição, o envio de documentos e também o cumprimento dos prazos estipulados.

Caso o candidato não tenha acesso a computador e internet, as Fatecs de todo o Estado disponibilizarão os equipamentos para que seja realizada a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a quem tenha cursado o Ensino Médio integralmente na rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

Cabe ao candidato verificar na portaria se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.