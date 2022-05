Prefeitura de Caraguatatuba segue com revitalização de espaços públicos do município

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Administração, continua com seu projeto revitalização dos monumentos históricos, pontos turísticos e prédios públicos municipais, iniciado no segundo semestre de 2021.

Entre os meses de abril e maio, a equipe do Departamento de Serviços Auxiliares e Logística Operacional da Secretaria de Administração executou a pintura da rampa de voo livre do Morro de Santo Antônio, bancos da Praça Cândido Mota, coreto da Praça do Barranco Alto e de diversos setores da Prefeitura de Caraguatatuba como os Departamentos de RH e Ético Disciplinar, além da sala de artes marciais da Secretaria de Esportes e Recreação.

Desde setembro de 2021, servidores da Secretaria de Administração já revitalizaram o Complexo Turístico do Camaroeiro; pergolado e palco Antônio Benetazzo, na Praça do Caiçara; Praça “Benedito Joaquim do Nascimento” (Bidico), no Camaroeiro; Torneira Central, o marco inicial da distribuição de água encanada no município inaugurada em 1.919 (mas entrou em operação em 1.958); Coreto da Praça Cândido Motta, Obelisco, Chafariz do Massaguaçu, praça da Avenida Synezio Moreira Marcondes no Jardim Primavera (em frente ao Cartório de Registro Civil); Monumento do Sesquicentenário (150 anos) de Caraguatatuba; estátua de Iemanjá; Arcos da Martim de Sá e o monumento em forma de vela de barco na Martim de Sá, construído para homenagear o cantor John Lennon e a música “Deem uma chance a Paz” (“Give Peace a Chance”).