Ilhabela abre a Semana Internacional de Vela de Oceano nesta sábado (23)

A Prefeitura de Ilhabela em conjunto com o Yacht Club de Ilhabela e a Marinha do Brasil, dá início neste sábado (23/7), às 19h, à 49ª Semana Internacional de Vela de Oceano de Ilhabela, reunindo os principais velejadores da América Latina em Ilhabela, até o dia 30 de julho.

A cerimônia de abertura será realizada na Praça Coronel Julião, às 19h, com a presença do Prefeito Toninho Colucci, autoridades militares e da sociedade civil e organizada e apresentação da Banda da Marinha.

“Ilhabela dá as boas-vindas a todos os velejadores para uma das maiores competições náuticas da América Latina. Este evento reforça o nosso título oficial de Capital Nacional da Vela, além de fomentar toda a economia local com a participação das centenas de velejadores e suas famílias, que aproveitam para conhecer nossa cidade e seus atrativos turísticos”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

A Semana Internacional de Vela de Oceano de Ilhabela inclui as tradicionais regatas Alcatrazes por Boreste e Ilha de Toque-Toque por Boreste, com previsão de participação de mais de 120 embarcações de diferentes Estados brasileiros e também do exterior, reunindo cerca de 1,2 mil velejadores.

No domingo (24/7), às 11h, os barcos participantes da competição desfilam em frente ao píer da Vila, para em seguida, iniciar a largada da tradicional regata Alcatrazes. As regatas seguem todos os dias até o dia 30 de julho.

Na Vila, a Prefeitura de Ilhabela promove o Race Village, espaço onde é realizada toda a programação cultural durante o evento esportivo. Todos os dias, das 14h às 22h, está aberto gratuitamente, o Espaço Kids, exposição Salvas da Extinção do Instituto Balei Jubarte, exposição dos barcos da Escola de Vela de Ilhabela, nautimodelismo e tours guiados. A programação oficial do evento está disponível no site da Prefeitura de Ilhabela.

A 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela é uma realização da Prefeitura de Ilhabela e Yacht Club de Ilhabela com organização e produção da Full Time Eventos e Turismo. A competição tem o patrocínio da Mitsubishi Motors, Phytoervas e apoio da Brancante Seguros, Robinson Crusoé, North Sails e Cerveja Corona. Além dos apoios institucionais do ICMBio, Federação de Vela do Estado de São Paulo (FEVESP), CBVELA, ABVO e Marinha do Brasil.