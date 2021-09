Secretarias de Esporte e Lazer, Cultura e Educação prestam contas na Câmara Municipal

Na manhã desta segunda-feira (30/08), as Secretarias Municipais de Cultura, Educação e Esporte e Lazer prestaram contas de suas ações e serviços do segundo quadrimestre de 2021 à Câmara Municipal, em determinação à Lei Orgânica do Município.

As Secretarias apresentaram relatórios sobre a utilização das verbas públicas e suas principais atividades.

No segundo quadrimestre a Secretaria de Esporte e Lazer utilizou R$2.272.914,00 dos R$17.656.000,00 previstos para esse ano. Como despesas destacou a participação dos alunos em campeonatos em outros municípios; a disponibilização do Bolsa Atleta para 90 beneficiários; ajuda de custo para atletas da cidade; a manutenção dos espaços e equipamentos esportivos; e a execução de obras. A Secretaria ainda ressaltou o funcionamento das escolinhas esportivas, com 1.065 alunos matriculados e o projeto Melhor Idade em Ação, com 466 alunos inscritos em modalidades esportivas.

Com orçamento de R$12.074.900,00 para 2021, a Secretaria de Cultura utilizou neste segundo quadrimestre o valor de R$1.069.183,00. Destacaram-se o repasse para a entidade Pés no Chão; manutenção de espaços culturais; despesas com equipamentos e materiais; som e iluminação de eventos e apoio cultural para bandas, djs e músicos locais. E ainda foram apresentados alguns investimentos culturais através da Lei Aldir Blanc.

Já a Secretaria de Educação prestou contas de R$39.297.364,00, utilizados nesse segundo quadrimestre, dentro do seu orçamento de R$208.020.635,00 previstos para 2021. Em destaque para as despesas, o repasse para a APAE Ilhabela; obras e instalações; investimentos em equipamentos e materiais permanentes; aquisição de imóvel para nova escola e pagamento de reembolso para bolsa de estudos e auxilio transporte intermunicipal.