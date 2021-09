Escola de Caraguatatuba recebe visita de bombeiros dentro da programação da FLIC 2021

O final do mês de setembro foi muito especial para os alunos de 2ª fase da escola João Benedito Marcondes, no bairro Barranco Alto, que receberam a visita de alguns bombeiros de Caraguatatuba.

Essa visita foi exclusivamente agendada como sendo uma extensão do trabalho realizado na unidade escolar sobre a 11ª Edição da Feira Literária de Caraguatatuba (FLIC) e em especial ao livro “Os Mergulhadores”, da autora Mariana Massarani, uma das homenageadas da FLIC nesse ano.

A direção da escola entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que tem uma equipe de resgate marítimo com mergulhadores e os policiais foram à escola com dois caminhões.

Na visita, além de conversar com os alunos explicando a atuação dos mergulhadores na corporação, houve também a apresentação dos equipamentos de mergulho como cinto lastro, tubo de oxigênio, máscara de mergulho, roupas isolantes, snorkel, entre outros e a explicação de suas funções de forma lúdica. A equipe também respondeu a algumas perguntas dos alunos e mostrou como manusear corretamente a mangueira de incêndio.

As crianças se divertiram e viram, na prática, o que já tinham estudado com as atividades pedagógicas.