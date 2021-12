Volta à Ilha de Canoa Havaiana é destaque da programação esportiva deste final de semana em Ilhabela

A programação para o início de dezembro em Ilhabela promete ser de muito esporte na cidade, com destaque para a realização da Volta à Ilha de Canoa Havaiana, que reunirá os principais nomes da modalidade neste sábado (4/12).

São 90k de remada ao redor da Ilhabela, com largada às 7h, em frente à Marina Porto Ilhabela, no bairro do Itaquanduba, onde as 30 equipes confirmadas competem por revezamento nas modalidades OC6 (12 atletas por canoa), V3 (6 atletas por canoa), OC1 e V1 (3 atletas por canoa) e Surfski (3 atletas por surfski).

A Vibe, como é denominada a Volta a Ilha de Canoa Havaiana, reúne os principais nomes da modalidade do país e na ocasião é disputada a “Conquista da Coroa”, destinada somente para as equipes de canoa OC6 (categoria de base da prova). O vencedor da categoria ganha uma placa com o nome e tempo da equipe campeã do ano vigente gravada e fixada na base da coroa, conquistando assim seu espaço na história e tradição da prova. A coroa fica exposta no Paddle Club Ilhabela.

A Vibe tem organização da Índice Marketing Esportivo e Paddle Club Ilhabela, com apoio da Prefeitura de Ilhabela, Gatorade, Farma Ponte, Corona, Mike’s, Bnboats e Marina Porto Eventos.

Rei da Ilha Kitesurf – A Praia da Armação recebe neste final de semana (4 e 5/12) a última etapa do Rei da Ilha 2021 de Kitesurf, com regatas a partir das 9h. Este último evento é uma etapa premium, onde será realizada a premiação dos vencedores.

O evento visa fomentar e desenvolver o kitesurf na região e a nível nacional, viabilizando e motivando diversos atletas e entusiastas a participarem da competição e a curtirem toda a atmosfera de alto astral do evento. O evento é organizado e realizado pela UGo Kite e Borra Kite e conta com o apoio da Prefeitura de Ilhabela por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, BL3 Escola de Iatismo, Kiteriders, Rosa dos Ventos Cosméticos Esportivos e BRKITE.

Futebol – Na sexta-feira (3/12), a partir das 20h, o Ginásio Poliesportivo “Oscar Schmidt”, na Barra Velha, recebe as finais da 2ª Copa Ilhabela de Futsal Feminino e Masculino. A grande final feminina será entre as equipes do Sem Querer e Tuka Bike, às 20h. E em seguida, Bem Bolado e Estaleiro disputam a final masculina.

A 2ª Copa Ilhabela de Futsal de Ilhabela é promovida pela Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação. A final será transmitida ao vivo pela página esportiva Gol Sports Magazine na rede social Facebook (@golsportsmagazine).

Ainda no final de semana (4 e 5/12), acontecem as partidas da Copa Ilhabela de Futsal das categorias de base pelas divisões Sub 12, 14 e 16 Masculino e Feminino, também no Ginásio Poliesportivo “Oscar Schmidt”, na Barra Velha.

Já no campo de futebol do Polo de Educação Integrada de Ilhabela, na Barra Velha, a partir das 8h do sábado (4/12), os jovens jogadores das categorias de base Sub7, 9, 11, 13 Masculino e Sub15 Feminino participam do Festival das Escolinhas Selai de Futebol 2021.

Confira a programação esportiva do final de semana:

Sexta-Feira (3/12)

20h: Finais da Copa Ilhabela de Futsal Feminino e Masculino (PEII Barra Velha)

Sábado (4/12)

7h: Largada Volta de Ilhabela 90k – Canoa Havaiana (Marina Porto Ilhabela)

8h: Festival das Escolinhas de Futebol de Campo Base 2021 (PEII Barra Velha)

9h: Rei da Ilha 2021 de Kitesurf (Praia da Armação)

9h: Copa Ilhabela Futsal Sub-12 Masculino (PEII Barra Velha)

Domingo (5/12)

9h: Copa Ilhabela Futsal Sub-14 Masculino (PEII Barra Velha)

9h: Rei da Ilha 2021 de Kitesurf (Praia da Armação)

14h: Copa Ilhabela Futsal Sub-14 e Sub-16 Feminino e Sub-16 Masculino (PEII Barra Velha)