Lutador de São Sebastião disputa luta internacional de Muay Thai na Argentina neste domingo (08)

O atleta sebastianense, Manoel Damasceno, o “Alan Du Bugre”, disputa neste domingo (08), às 20h, em Buenos Aires, Argentina, o título internacional da Copa General Rodriguez, de Muay Thai, na categoria 55 kg.

Nessa quarta luta internacional, considerada por Damasceno, como a mais importante de sua carreira, ele enfrenta Gulliver Alcaraz.

O atleta é mestre de Muay Thai e tem academia em São Sebastião – CT Alan Du Bugre, no bairro de Cambury, na qual é professor. Nascido em Porto Seguro (Bahia), reside em São Sebastião há 23 anos.

Ele começou cedo a praticar artes marciais. Aos sete anos começou na Capoeira, participou de diversos campeonatos e aos 16 anos já era instrutor e hoje é Contra Mestre. Aos 17 anos conheceu o Muay Thai e aos 20 anos fez a primeira luta.

Em seu cartel de competições, Damasceno tem 28 lutas no Muay Thai, sendo 12 amadoras, oito semiprofissional e oito profissionais, entre as quais tem 3 títulos importantes, no Campeonato Brasileiro, onde foi campeão três vezes (duas por título de cinturão e uma vez por classificação).

O atleta brasileiro possui três lutas internacionais, duas na Cidade do México e uma em Tijuana, a maior cidade do estado mexicano de Baixa Califórnia, situada na fronteira Estados Unidos-México.