Prefeitura e Confederação Brasileira de Vela preparam evento e discutem implantação de escola de vela em Caraguatatuba

A Prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), se reuniu, nesta quarta-feira (18), com representantes da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) para tratar da preparação do 1º Festival de Vela de Caraguatatuba, promovido na cidade em parceria com a organização.

Na ocasião, foram discutidos detalhes sobre a realização do evento esportivo ligado à modalidade de prancha à vela, previsto para ocorrer entre os dias 5 e 7 de agosto, além de tratativas do projeto para a implantação de uma escola de vela no município, destinada a atender gratuitamente crianças e adolescentes do município.

O encontro, realizado na sede da Secretaria, contou com a participação do prefeito Aguilar Junior, da secretária de Turismo, Maria Fernanda Galter Reis, do gerente de desenvolvimento e marketing da CBVela, Samuel Gonçalves, e do assessor da Confederação, Flávio Patrício.

Para o prefeito Aguilar Junior, além de possibilitar a atração de novos públicos, o evento e a parceria com a CBVela deixarão um importante legado para a cidade. “A proposta que estamos tratando vai de encontro com políticas públicas prioritárias no nosso governo, incluindo o fomento do turismo, educação, meio ambiente e esporte”, destacou.