Dia 1° de junho começa a “Temporada de Baleias e Golfinhos de Ilhabela”

A Prefeitura de Ilhabela realiza na próxima quarta-feira, 1° de junho, às 9h30, a abertura da “Temporada de Baleias e Golfinhos”, com a inauguração do Espaço Baleia Jubarte, na praia do Perequê.

O Instituto Baleia Jubarte e a Prefeitura de Ilhabela firmaram no mês de março deste ano, um acordo de cooperação que irá alavancar as atividades de pesquisa, conservação e promoção do turismo de observação de cetáceos na cidade, a partir da base do Instituto, que será inaugurada no dia 1° de junho, com apoio da Petrobras.

O Prefeito Toninho Colucci destaca a importância da parceria feita com o Instituto Baleia Jubarte: “Estamos nos firmando como um dos principais destinos brasileiros de observação de cetáceos, para isso é importante estar junto de quem mais entende do assunto. Além de atividades de pesquisa e educação ambiental, o Espaço Baleia Jubarte trará informações a moradores e turistas, que poderão conhecer mais sobre as baleias e golfinhos que frequentam a região antes de embarcar para os passeios”.

Segundo o Presidente do Instituto Baleia Jubarte, Eduardo Camargo, “As águas no entorno de Ilhabela estão se revelando um dos maiores ‘hotspots’ de baleias e golfinhos do Brasil, além de outros expoentes da biodiversidade marinha. A parceria recém iniciada com o município vai nos permitir somar esforços com outras instituições e empresas para não apenas assegurar a conservação desse inestimável patrimônio natural, mas também transformá-lo em geração direta de emprego e renda através do ecoturismo marinho ordenado e sustentável.”

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e do Turismo, Luciane Leite, é essencial atuar de forma sustentável: “os registros de baleias-jubarte vem aumentando a cada ano no arquipélago, precisamos estar preparados para trabalhar bem esta atividade sem causar impactos negativos aos animais e proporcionar uma experiência única ao turista.”

A Abertura da Temporada de Baleias e Golfinhos de Ilhabela agrega um conjunto de atividades focadas em qualificação de prestadores de serviços, educação ambiental e promoção turística voltadas ao trade local, moradores e aos visitantes, no intuito de estruturar de forma sustentável o turismo de observação de cetáceos.

Além da programação do dia 01º de junho, já foram realizadas capacitações e webinars para profissionais do turismo, proprietários de embarcações, marinheiros e moradores; a Secretaria Municipal de Educação está realizando um trabalho de educação ambiental para os alunos da rede pública de ensino, em parceria com o VIVA Instituto Verde Azul; está sendo reeditado o guia Baleias e Golfinhos de Ilhabela; será veiculado um vídeo para divulgar as regras de avistamento de cetáceos; e foram colocadas placas no mobiliário urbano informando sobre a Abertura da Temporada de Baleias e Golfinhos de Ilhabela, estimulando o turista a buscar os receptivos locais para realizarem esta nova experiência.

Confira a programação do evento:

Quarta-feira – 1° de Junho

9h30 – Inauguração do Espaço Baleia Jubarte no Perequê, com autoridades, convidados do trade e imprensa;

11h – Foto oficial junto à réplica da “Pipoca”, no Perequê;

17h – Abertura da exposição Baleias e Golfinhos de Ilhabela, no prédio da antiga Cadeia e Fórum, na Vila – centro histórico da cidade.