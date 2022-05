Prefeitura de Ilhabela dá início à construção da ETEC com investimento de R$ 11 milhões

A Prefeitura de Ilhabela já deu início à construção da tão sonhada ETEC Ilhabela (Escola Técnica Estadual), que trará para a cidade um ensino médio técnico de qualidade, capacitando os alunos da cidade para atuar no mercado de trabalho.

A nova ETEC Ilhabela será construída na Barra Velha e a ideia inicialmente é oferecer cursos técnicos nas áreas de gastronomia, hotelaria e náutica, além de um hub de inovação e coworking. A ordem de investimento da construção da unidade é de R$ 11.237.805,29.

A construção da nova ETEC Ilhabela será feita pelo Consórcio Inova Mais, que venceu o processo de licitação, na modalidade inédita na Prefeitura de Ilhabela, de “Regime Diferenciado de Contratação – RDC”, que traz mais agilidade ao processo licitatório e que tem a transparência como principal pilar, além de entregar a escola totalmente equipada com móveis, computadores e equipamentos dos laboratórios.

“Queremos o quanto antes entregar para a população esta importante unidade escolar. A ETEC será de fundamental importância para qualificar nossa população e prepará-los para o mercado de trabalho neste momento de retomada econômica”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci, salientando que a implantação da unidade em Ilhabela consta em seu plano de governo e que em breve também será instalada na cidade a Faculdade de Hotelaria e Gastronomia.

Na ETEC de Ilhabela, o aluno frequentará as aulas do Ensino Médio ou as aulas do Ensino Técnico da habilitação que escolher ao se inscrever para o vestibulinho. Com isso, ao final do Ensino Médio, o aluno receberá o diploma do Ensino Médio e Técnico na habilitação escolhida.