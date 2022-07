Confira a programação da 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela divulgou nesta segunda-feira (11/7), a programação oficial da 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela, a principal competição de vela da América Latina, que será realizada de 15 a 30 de julho, tendo como atrações as regatas de Monotipos e Oceanos, além de muito entretenimento e diversão para toda a família.

“A Semana de Vela de Ilhabela é um dos principais eventos esportivos da nossa cidade. A competição reforça nosso título de Capital Nacional da Vela e fomenta a indústria do turismo, gera renda e movimenta a economia local. Ilhabela está de braços abertos para receber todos os velejadores em 2022”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.

A 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela reúne os melhores velejadores da América Latina das classes de Monotipos e Oceano, suas famílias, e visitantes, fomentando a indústria do turismo e o comércio local.

No dia 15 de julho, às 11h, na Escola Municipal de Vela de Ilhabela, será realizada a abertura da Semana de Monotipos. Organizada pela Federação de Vela do Estado de São Paulo e realizada pela Prefeitura de Ilhabela, a competição será válida para as classes Snipe, Hobie Cat 16, Optimist, 420, Dingue, ILCA/Laser (Standard, Radial e 4.7), Open Bic, 29er, Kitesurf Hydrofoil, Windsurf Slalom e Finn, reunindo cerca de 200 velejadores no canal de Ilhabela.

No período de 15 a 30 de julho, a Prefeitura de Ilhabela realiza o Race Village no centro histórico (Vila). A inauguração do Race Village ocorre no dia 15 de julho, às 19h, proporcionando diversas atrações, como o Espaço Kids, exposições culturais e mostras de dança, piscina de nautimodelismo, tours guiados gratuitos, palestras, atividades lúdicas, contação de histórias, sessões de cinema e shows musicais, com destaque para as bandas locais e apresentações especiais do grupo Inimigos da HP e Gabriel O Pensador.

No dia 22 de julho acontece a abertura da Semana Internacional de Vela (competição oceânica), organizada em conjunto com o Yacht Club de Ilhabela e a Marinha do Brasil, que inclui as tradicionais regatas Alcatrazes por Boreste e Ilha de Toque-Toque por Boreste, com previsão de participação de mais de 120 embarcações de diferentes estados brasileiros e também do exterior, reunindo cerca de 1.200 velejadores.

A 49ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela é promovida pela Prefeitura de Ilhabela por meio das secretarias municipais de Esportes; Desenvolvimento Econômico e do Turismo e a de Cultura.

A programação oficial do evento está disponível no site oficial da Prefeitura de Ilhabela (www.ilhabela.sp.gov.br) ou pelo link: https://tinyurl.com/49semanadevelailhabela.