Gestão na Saúde: Ilhabela completa 52 dias sem registros de óbitos por Covid-19

Ilhabela completou nesta segunda-feira (30/08) 52 dias sem registros de óbitos por Covid-19. O último caso, segundo a Secretaria de Saúde, foi registrado em 8 de julho.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus em 2020, a cidade contabilizou 41 óbitos, um dos menores coeficientes de letalidade do Brasil: 0,52%.

Os números mostram a eficiência no combate à transmissão na cidade. A Secretaria de Saúde, realiza o isolamento imediato dos casos suspeitos e seus contatos intradomiciliares e a testagem dos contatos com casos confirmados.

Outra medida importante foi a implantação do Programa de Monitoramento Domiciliar em janeiro, que acompanha os casos com comorbidades, que é realizado por enfermeiros que analisam diariamente a situação dos pacientes suspeitos ou positivos para Covid-19 com maior risco de agravamento da doença.

Os pacientes que recebem alta do Setor Respiratório são monitorados por cinco dias e o atendimento é feito por profissionais da enfermagem e da fisioterapia, para aqueles que precisam de acompanhamento.

“Quando assumimos o governo decidimos tomar medidas para reduzir o risco de contaminação na cidade. Reorganizamos e modernizamos o gripário e agora contamos com mais uma Usina de Oxigênio, aumentamos a frota de ônibus para evitar aglomerações e implantamos o controle de acesso na cidade. Foram medidas importantes que colocaram a cidade em destaque no controle da pandemia”, disse o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.