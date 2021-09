Prefeitura de Ilhabela oferece curso de recepção e atendimento

A Prefeitura de Ilhabela informa que estão abertas as inscrições até o dia 5 de setembro para o curso “Recepção e Atendimento”.

Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Turismo por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), o curso será realizado em parceria com o Via Rápida Emprego e o Centro Paula Souza (ETEC).

As inscrições podem ser realizadas pelo link https://bit.ly/2UOA3d9 e as vagas são limitadas. O curso será presencial e será realizado entre os dias 13 de setembro e 8 de outubro (de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h).

O curso visa capacitar o aluno para orientar o público, prestando-lhe serviços de atendimento ou realizando coleta de informações, além de intermediar relações entre clientes e prestadores de serviços.