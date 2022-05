Caraguatatuba será palco da primeira edição do evento da Petrobras ‘EmTendas’ sobre rendas do petróleo

A Prefeitura de Caraguatatuba recebe entre os dias 11 e 14 de maio, na Praça da Cultura no centro, a primeira edição do evento educativo sobre rendas petrolíferas “EmTendas”, realizado pela Petrobras.

As atividades vão acontecer de quarta a sexta-feira, das 16h às 21h e, no sábado, das 10h às 21h. O evento é aberto à população, focando principalmente na participação dos jovens.

De acordo com a organização do evento serão exibidos documentários socioambientais; jogos pedagógicos sobre controle social, rendas petrolíferas e orçamento público; exposições de painéis educativos; linha do tempo com a história do petróleo e os principais marcos sociais, culturais, econômicos e políticos; além de oficinas e outras atividades relacionadas.

A escolha da cidade na participação do projeto está relacionada ao fato de Caraguatatuba ter uma porcentagem considerável do orçamento vinculado às rendas de petróleo. A proposta é fazer com que as pessoas aprendam, entendam e possam compartilhar suas experiências e opiniões sobre os investimentos públicos, além de sanar as dúvidas relacionadas a este seguimento e seus impactos para a sociedade.

Esta é a primeira ação do Projeto de Educação Ambiental Rendas do Petróleo (PEA Rendas).

Ainda de acordo com a Petrobras, a execução do PEA Rendas conta com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e equipe técnica multidisciplinar, formada por profissionais locais especializados, com experiência em educação popular e educação ambiental crítica. A realização do projeto é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama.