Recuperação de parte da pista que cedeu, em Ubatuba, entra na fase final

As equipes de engenharia e de obras da Concessionária CCR RioSP devem concluir na próxima semana os trabalhos de recuperação definitiva de parte da pista que cedeu no km 33,6 da BR-101 (Rio-Santos), em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. O local foi atingido por uma forte chuva no início de abril e parte do pavimento cedeu, interditando parcialmente o tráfego na região.

Na próxima semana deve ser concluída a execução da base e sub-base que são estruturas que antecedem a aplicação da capa asfáltica e aplicação do pavimento. Na sequência, será feito o sistema de drenagem (meio-fio) para o escoamento da água da chuva. Por fim, a equipe de conservação da concessionária fará a sinalização horizontal e implantação de dispositivo de segurança (defensa metálica). Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou interrompidos.

Assim como acontece desde o início dos serviços, o tráfego no km 33,6 permanece no sistema PARE E SIGA. O motorista deve respeitar a sinalização implantada pela concessionária e redobrar a atenção ao passar pelo trecho em obras.

Serviços

As obras no km 33,6 tiveram início no dia 18/04. Inicialmente a concessionária reconstruiu o aterro danificado com aplicação de calda de cimento para impermeabilizar o local e evitar o avanço da erosão. Também foram realizadas escavações na crista do talude para suavizar a parte mais íngreme da erosão. Por fim, ocorreu o preenchimento e recomposição da área danificada pela chuva, com aplicação de rachão para, na sequência, o pavimento ser refeito.