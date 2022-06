Ubatuba terá Festival Internacional de Cinema de Surf neste feriado

Cinema, surfe e praia. Essa será a combinação perfeita para mais uma edição do Ficsu – Festival Internacional de Cinema de Surf de Ubatuba que será realizado de 16 a 19 de junho na Praia Vermelha do Norte.

O evento que irá transformar a “Capital do Surfe” e a praia em uma sala de cinema ao ar livre promete agitar o feriado de Corpus Christi com uma extensa programação de filmes, músicas, artes, esportes, sustentabilidade e gastronomia.

A 2ª edição do Ficsu é apoiada pela Prefeitura de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura – Fundart – e da Secretaria Municipal de Turismo.

Confira a programação do evento:

Dia 16 – quinta-feira

16h: Retorno ao mar de tartaruga reabilitada – Dia Mundial da Tartaruga Marinha – com a Fundação do Projeto Tamar

Das 16h às 21h: Feira de Artes e Produtos de Ubatuba

Das 17h às 18h30: Roda de conversa sobre sustentabilidade e tubarões, tartarugas e a importância da biodiversidade marinha e dos oceanos para nossas vidas, com Paulina Chamorro (podcast Vozes do Planeta), Mariana Almeida (Sea Shepherd), Berenice Gomes (Fundação Projeto Tamar), Natalia Della Fina (Instituto Argonauta)

18h30: Cerimônia de abertura

19h: Sessão de Cinema 1 (com acessibilidade de legenda descritiva)

– Fé Salgada | Victoria Zolli e Bia Pinho | Brasil (Ubatuba) | 7 min

– Waterman | Isaac Halasima | EUA | 1h32min

Das 21h às 22h30: Show de música – Tributo a João Terra

Dia 17 – sexta-feira

Das 14h às 21h: Feira de Artes e Produtos de Ubatuba

Das 14h às 17h: Test Ride de Pranchas da Catch Fire

Das 14h às 17h: Nas Ondas da Leitura – espaço de atividades para crianças, realizado por Projeto Livro A Janela da Alma e Cia Mangará

Das 16h às 17h15: Yoga & Mantras SYM, com SYM – Surf Yoga Music e participação da Mayra Paris

16h: Live Painting – Pintura de pranchas com Jeferson Guedes

Das 17h às 18h30: Roda de conversa sobre Ubatuba como potencial capital do cinema de surf, com a participação do Canal OFF, realizadores de filmes exibidos e membros do júri do festival.

18h30: Sessão de Cinema 2 – Mundo Líquido

– Bodyboarding Today | Gonzalo Navarro | Espanha | 16min

– Over the Edge | Andrew Kaineder | Australia | 58min

– The Maker | Joe Pierre Azar | Líbano | 6min

– Sonhos Líquidos | Gabriel Ferreira | Brasil (Ubatuba) | 2min

– Skimboard Nazaré | Loic Wirth | Brasil | 28min

20h30: Sessão de Cinema 3 – Portuguese Surf Film Festival (PSFF)

– Dandoy | Christian Rosillo | Espanha e Filipinas | 20min

– Bangla Surf Girls | Elizabeth D. Costa e Lalita Krishna | Bangladesh e Canadá | 1h25min

22h30: Show de música – Luara Oliveira e as comadres

Dia 18 – sábado

Das 14h às 21h: Feira de Artes e Produtos de Ubatuba

Das 14h às 16h30: Mutirão de Limpeza da Praia, com Sea Shepherd e Positiv.a. Clique aqui para se inscrever

Das 14h às 17h: Oficina de Criação de Personagens e Stopmotion, com Natália Calamari & Rodrigo Mafra. Clique aqui para se inscrever

Das 14h às 17h: Test Ride de Pranchas da Catch Fire

Das 14h às 15h: Oficina de surf para Mulheres (Diva surf school), com Dani Reis e Paulinha Gil – Turma 1

Das 15h às 16h: Oficina de surf para Mulheres (Diva surf school), com Dani Reis e Paulinha Gil – Turma 2

Das 16h às 17h: Prática de Yoga Restaurativa pós Surf, com Paula Yogini

Das 14h às 17h: Oficina Experimental Clicando na Água, com Lucas Pupo, ABC/LiquidoPhoto. Clique aqui para se inscrever

17h: Roda de conversa sobre Surf Feminino: Diversidade e Inclusão… temos realmente nosso espaço? Com Janaina Pedroso (Blog Origem Surf), Paula Gil (Diva surf school) e Erica Prado (Movimento Surfistas Negras)

18h30: Sessão de Cinema 4 – Conquistas e Domínios

– Iballa Corazon de Escamas | Jose Hernández | Espanha | 38min

– Blood Brothers | Diego Borges | Espanha | 12min

– By Women | Anna Verônica Ribeiro e Sam Manhães | Brasil | 15min

– Fico – O Legado | Diego Zeferino e Pablo Aguiar | Brasil | 6min

– Soul of a man | Teno Broll | México | 4min

– Euforia | Alejandro Maytorena Martinez e Octavio Coutiño | México | 36min

20h30: Sessão de Cinema 5 – Mais Que Soldados, Surfistas

– A La Mar | Bruno Monteferri | Peru | 32min

– Believe | Michel Garcia | França | 28min

– Medicine For The Mundane | Louis O’Flynn-Martin | Irlanda | 2min

– Water Get No Enemy | Damien Castera e Arthur Bourbon | França | 46min

22h30: Show de música – Jan Praieira & Convidados

Dia 19 – domingo

Das 14h às 21h: Feira de Artes e Produtos de Ubatuba

Das 14h às 17h: Oficina Experimentos Aquáticos: Navegações Improváveis com Estúdios Xarabemba

Das 14h às 17h: Test Ride de Pranchas da Catch Fire

Das 15h às 16h30: Oficina de PranaYama, ativando o fluxo da vida, com Marina Athanas

Das 14h30 às 17h: Oficina de Filmagem de Drone para Surf, com Bruno Amir. Clique aqui para se inscrever

Das 17h às 18h: Show de música – Paulo Meyer & Burning Bush

Das 18h às 21h: Encerramento: Premiação e agradecimentos

Bate-papo sobre Histórias do Surf de Ubatuba com Klaus Mitteldorf, Cristina Proschaska, Marinho Macedo e Fabio Madueño

Sessão de Cinema 6 – Homenagem a Klaus Mitteldorf (com acessibilidade de audiodescrição e libras)

– Era uma vez em 1975, Terral | Klaus Mitteldorf | Brasil | 10min

– Vou Nadar Até Você | Klaus Mitteldorf | Brasil | 1h42min

*classificação indicativa: 16 anos